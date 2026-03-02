Due nuove morti sul lavoro, da Taranto a Milano due operai deceduti, uno all'ex Ilva

Due nuove morti sul lavoro, da Taranto a Milano due operai deceduti, uno all'ex Ilva

Due nuove morti sul lavoro, da Taranto a Milano due operai deceduti, uno all'ex Ilva Photo Credit: Ansa/US AREUS

Redazione Web

02 marzo 2026, ore 14:00

Un operaio travolto da un auto sulla strada per Malpensa, alla guida un novantenne, trasportato al NIguarda in elisoccorso è morto subito dopo il ricovero

Da Taranto a Milano due morti sul lavoro, con dinamiche profondamente diverse. Si chiamava Loris Costantino la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Era dipendente di una ditta dell'appalto esterno. Stava lavorando su una passerella grigliata del reparto agglomerato quando è precipitato. Una dinamica che ricorda, la morte di Claudio Salamida, 47 anni, precipitato il 12 gennaio scorso nel reparto Acciaieria 2. Secondo fonti sanitarie Costantino aveva 36 anni, e non 25 come emerso in un primo momento. Risiedeva nel quartiere di Talsano alla periferia del capoluogo jonico. Questo decesso, il secondo in poco tempo, apre molti interrogativi.


La nota della società

Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria in una nota esprime "profondo cordoglio per la tragica scomparsa" di Loris Costantino, lavoratore dell'impresa appaltatrice Gea Power, "impegnato in attività di pulizia all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto". AdI in As comunica che "sono state immediatamente avviate tutte le verifiche necessarie per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e ribadisce la piena collaborazione con le autorità competenti, al fine di mettere a disposizione ogni elemento utile all'accertamento dei fatti". Molte reazioni si sono succedute dopo il fatto, tra politici locali e nazionali, con i sindacati in prima linea.

Un novantenne responsabile della seconda morte

L’ennesimo incidente mortale sul lavoro, è avvenuto questa mattina , nel milanese. Un operaio di 25 anni è stato travolto da un’auto a Cuggiono. Il giovane stava svolgendo dei lavori stradali per conto di una ditta all’opera per Anas. Trasportato in gravissime condizioni all’ospedale, è deceduto al nosocomio. È accaduto intorno alle 11 sulla SS336 ‘Diramazione per l’Aeroporto della Malpensa’ (Varese) che è stata chiusa per circa tre ore dal km 23,300, in entrambe le direzioni . L’operaio è stato travolto da un’auto guidata da un uomo di 90 anni, poi trasportato in stato di shock all’ospedale. L’operaio invece è stato trasportato in elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale di Niguarda a Milano, dove purtroppo è spirato.


