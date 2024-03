È morta Gabriella Sturani, ex compagna di Vasco Rossi e madre di suo figlio Lorenzo

"Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre viva nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte... Ti sono vicino... E ti voglio bene". Con queste parole Vasco Rossi, in un post sui social, ha dato la notizia della scomparsa di Gabriella Sturani, sua ex compagna che con Vasco aveva avuto un figlio, Lorenzo. A lei il rocker aveva dedicato la canzone "Gabri", nel 1993. La donna aveva 56 anni.





L'addio del figlio Lorenzo

A salutare Gabriella Sturani, ancora con un post sui social, è stato il figlio Lorenzo. "Ciao mamma, non so neanche da che parte cominciare. Di certo so che non ero pronto mamma, non così, non in 10 giorni". Ad accompagnare il post è una fotografia di lui da piccolo tra le braccia della mamma nel giorno del suo battesimo. "Oggi eravamo lì io e Carlotta" e "quando ci hai visti preoccupati sei riuscita con le ultime forze a dirci: 'Calma". Una parola che adesso "sarà la coperta che metterò quando avrò freddo" e che "continuerò a usare per asciugarmi le lacrime". Nel post Instagram il giovane ha ripercorso gli ultimi attimi di vita della madre scomparsa: "In quegli ultimi attimi dove ti stringevamo le mani siamo riusciti a dirti che eravamo orgogliosi di te, sono riuscito a dirti la cosa più importante per me: se oggi amo le mie figlie così tanto è solo grazie a te, che mi hai insegnato come si ama un figlio incondizionatamente. L'insegnamento più importante".





La storia tra Sturani e Vasco

In un'intervista a Vanity fair, Sturani aveva raccontato qualche tempo fa di aver conosciuto Vasco quando entrambi erano molto giovani. Dopo il primo incontro, un altro, all'inizio degli anni ottanta, da cui era partita poi la loro storia. Qualche anno più tardi, nel 1986, sarebbe nato Lorenzo. Nello stesso anno Vasco aveva avuto anche un altro figlio, Davide, avuto con Stefania Trucillo. Vasco ne avrebbe avuto poi un terzo, Luca, nato nel 1991 insieme a Laura Schmidt, sposata nel 2012. Rispetto al rapporto tra Lorenzo e il padre, il figlio aveva raccontato in un'intervista a Leggo che "non c'è mai stata rabbia. C’era solo la volontà, a 14 anni, di volerlo conoscere, anzi c’era molta gioia".