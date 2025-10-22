E' morta la donna accoltellata dall'ex marito in strada a Milano. Ora l'accusa è di omicidio aggravato

Troppo profonda la ferita alla giugulare e le altre a torace e addome. Luciana Ronchi è morta all'ospedale di Niguarda dove era arrivata in gravissime condizioni, dopo essere stata accoltellata dall'ex marito, in strada sotto casa a Bruzzano, periferia nord di Milano. La 62enne era stata sottoposta ad un intervento chirurgico per diverse ore ma non ce l’ha fatta. L'ex marito, Luigi Morcaldi, fuggito in scooter dopo l'aggressione, è stato rintracciato dopo alcune ore dalla Polizia locale al Parco Nord. Dovrà ora rispondere di omicidio. L’uomo negli ultimi tempi spesso era appostato sotto casa della donna. Lei dopo la separazione che avrebbe avuto uno strascico di natura economica, aveva trovato un altro compagno con cui, dicono i vicini, viveva una vita tranquilla, fino all’ultimo tragico e violento epilogo di oggi che quella vita l’ha spezzata.

LA FUGA E LA CATTURA

Morcaldi ha teso un agguato all'ex moglie, negli ultimi tempi l'uomo spesso stazionava davanti alla palazzina di colore rosso in via Grassini. "La casa è la mia": sarebbe questa più o meno una delle frasi gridate dall'uomo sentite da alcuni testimoni. Lui ha colpito l'ex, da cui era legalmente separato da tre anni, con diverse coltellate e le condizioni di Luciana Ronchi erano apparse subito gravissime. L'ha accoltellata con addosso il casco e poi Morcaldi è risalito sullo scooter ed ha fatto perdere le sue tracce per alcune ore. E' stato preso, dagli agenti della polizia locale, dopo aver riacceso per pochi istanti il telefono. Gli investigatori avevano già rintracciato la sua auto e poi l'hanno bloccato nel Parco Nord. In un cestino hanno anche trovato e sequestrato il coltello.