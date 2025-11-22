E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni Photo Credit: ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

Redazione Web

22 novembre 2025, ore 00:16

Ornella Vanoni è stata stroncata da un malore nella sua casa di Milano, è stata una delle più grandi interpreti italiane e tra quelle dalla carriera più longeva

E’ morta Ornella Vanoni. La cantante aveva 91 anni e si è spenta nella sua abitazione di Milano per un malore. Era una delle più grandi interpreti della musica leggera italiana ed una delle artiste dalla carriera più longeva. La sua attività come cantante era iniziata nel 1956. Nella sua carriera ha pubblicato oltre cento tra album, EP e raccolte, vendendo oltre 55 milioni di dischi. Era un’artista completa, dal timbro vocale unico. La sua carriera ha attraversato i decenni e i generi musicali, passando dalla musica d’autore alla bossa nova al jazz. All’inizio carriera era stata definita la “cantante della mala”. Nel corso degli anni ha collaborato con tantissimi artisti, tra cui Toquinho o George Benson Gino Paoli, Dario Fo, Paolo Conte, Fabrizio De André, ma anche Ivano Fossati, Lucio Dalla, Mogol, poi Renato Zero, Riccardo Cocciante. Ha partecipato a 8 edizioni del Festival di Sanremo ed è stata l’unica donna ad aver vinto due Premi Tenco, ricevendo questo riconoscimento come cantautrice. Tempo fa aveva detto: “Non ho paura della morte. Capirò quando sarà il momento di andarmene, quando sarò inutile alla vita e la vita sarà inutile a me. Non voglio fare come mia zia, che ha vissuto fino a 107 anni: un tormento”

