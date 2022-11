È morto Mauro Forghieri, l'ingegnere che rese leggendaria la Ferrari di Niki Lauda

Forghieri era entrato a Maranello subito dopo la laurea in ingegneria meccanica a Bologna e fu rapidamente promosso nel 1962, a soli 27 anni, direttore tecnico, dopo l’allontanamento di Carlo Chiti. Fu selezionato dallo stesso Enzo Ferrari, che temprò le sue capacità e il suo carisma già tra i banchi dell’Università per poi convincerlo a lavorare per il Cavallino, mentre Forghieri aveva in mente di andare a lavorare oltreoceano per motori aeronautici. Alla fine a vederci lungo fu proprio il Drake che si assicurò un genio dell’automobile. Non a caso, nella sua lunga carriera proprio a Maranello introdusse elementi tecnici di novità che hanno segnato la storia dei motori, come l'installazione degli alettoni sui veicoli che sfrecciano sulle piste.

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Tributi social



Tante le parole di cordoglio, tra queste sicuramente le più sentite sono quelle di Luca di Montezemolo che affiancò il Maestro Forghieri nell’era vincente di Niki Lauda e Jody Scheckter, che segno il ritorno sul tetto del mondo. Non è mancato, ovviamente, neanche il messaggio del cavallino che sui profili social ha diramato una nota ufficiale: "Le leggende restano per sempre. È stato un onore fare la storia insieme. La Ferrari e il mondo del motorsport non ti dimenticheranno mai".

Cittadino onorario

Il 13 gennaio scorso, in occasione del suo 87esimo compleanno, il comune di Modena gli aveva conferito la cittadinanza onoraria, in particolare per il suo contributo allo sviluppo della Motor valley: "Un'area - ha spiegato in quell'occasione il sindaco Gian Carlo Muzzarelli - dove la passione per la meccanica ha una lunga tradizione e in cui sono nate fabbriche di marchi automobilistici che hanno concorso a far conoscere il nome di Modena nel mondo".