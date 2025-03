MotoGp, Marc Marquez inizia alla grande e vince la prima Sprint Race della stagione

NUOVA STAGIONE NEL SEGNO DI MARC MARQUEZ

La stagione MotoGP 2025 è ufficialmente partita con una vittoria straordinaria di Marc Marquez, che ha dominato la sprint race in Thailandia. Partito dalla pole position, lo spagnolo ha imposto sin da subito un ritmo insostenibile per i suoi avversari, costringendoli a rimanere alle sue spalle senza mai avere la possibilità di insidiarlo. La formazione sul podio ha seguito esattamente l’ordine di partenza, con il fratello Alex Marquez (Ducati del team Gresini) e Francesco Bagnaia a completare la top 3, segnando così la prima tripletta Ducati della stagione. Per Marquez, alla sua prima gara con il team ufficiale Ducati, è stato un "sabato perfetto": pole position e 12 punti per lui, dimostrando di non essere condizionato dalle alte aspettative e dalle difficili condizioni climatiche thailandesi, con temperature che hanno toccato i 37 gradi. È dal 2022 che il nome di Marc Marquez non compariva in testa alla classifica del mondiale piloti, e la sua vittoria ha suscitato grande entusiasmo. Tuttavia, il pilota non ha esagerato nell’euforia, riconoscendo che "domani c'è l'appuntamento più importante", con la gara lunga che assegna i 25 punti destinati al vincitore. In merito alla gara, Marquez ha dichiarato: "Pecco è fortissimo, come anche Alex. Sarà un mondiale lungo", sottolineando la durezza della stagione.