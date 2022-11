È nuovamente Serie A. Spazio alla 15esima giornata: ultimo atto per questo 2022, poi i Mondiali in Qatar

Empoli - Cremonese (venerdì 20:45)

Apriranno le danze della quindicesima giornata Empoli e Cremonese. Al Castellani i Toscani reduci dalla sconfitta contro il Napoli sono desiderosi di rivalsa e si affidano a Baldanzano pronto ad ispirare Lammers e Satriano; mentre gli ospiti dopo aver fermato i campioni d’Italia in carica cercano la prima vittoria in campionato con Dessers e Okereke. La Cremonese, infatti, è la squadra che ha pareggiato di più.

Napoli - Udinese (sabato 15:00)

Il Napoli prova a chiudere in bellezza, i numeri sono già da record per l'intera Europa ma Spalletti non vuole mollare e continuare la fuga in avanti. Gli azzurri potrebbero così vincere la tredicesima gara su quindici giocate: solo la Juventus ci è riuscita nella storia del torneo. Dall'altra parte, ospiti del Diego Armando Maradona sono i ragazzi di Sottil. L'Udinese ha perso quota rispetto i sorprendenti risultati delle prima sfide ma attenzione a non sottovalutare la tecnica dei singoli.

Sampdoria - Lecce (sabato alle 18:00)

Tre sconfitte, sette gol subiti e zero realizzati: è notte fonda per i blucerchiati che sono chiamati alla partita della verità. Tra i salentini l'umore è cresciuto dopo la recente vittoria contro l'Atalanta, tre punti che lasciano respirare il Lecce a +5 dalla zona salvezza. Stankovic non sarà in panchina per squalifica ma in avanti punta ancora tutto su Ciccio Caputo, Barone invece si affida ancora al tridente con la fantasia di Strefezza e Di Francesco.

Bologna - Sassuolo (sabato 20:45)

Come si può cancellare in così poche ore il ricordo di una goleada subita? È quanto si starà chiedendo in queste ore Thiago Motta che è chiamato subito a rispondere presente dopo l'umiliante KO contro l'Inter. Dall'altra parte il Sassuolo non è la squadra più in forma del campionato ma sicuramente è in risalita e dopo il pareggio con i giallorossi, potrebbe sfruttare il blackout dei rossoblù per mettere a segno un altro bel colpo per la classifica.