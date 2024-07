Copa America, l'Argentina di Messi trionfa a Miami contro la Colombia grazie alla rete di Lautaro Martinez ai supplementari

ARGENTINA VS COLOMBIA

L'Argentina ha conquistato la Coppa America contro la Colombia grazie al gol decisivo di Lautaro Martinez nei tempi supplementari. Una partita segnata anche dall'infortunio di Lionel Messi, costretto ad abbandonare il campo in lacrime al 21' del secondo tempo, ma anche da un inizio ritardato per via degli incidenti all'ingresso dell'Hard Rock Stadium di Miami, causati dai numerosi tifosi, soprattutto colombiani, che cercavano di entrare senza biglietto, arrivando persino a utilizzare i condotti di ventilazione. La rete dell'attaccante dell'Inter ha permesso all'Argentina di celebrare la "tripla corona", ovvero tre competizioni internazionali consecutive, dopo la Copa del 2021 e il Mondiale 2022 in Qatar. Il pomeriggio in Florida è iniziato nel caos. Polizia e sicurezza hanno arrestato diverse persone che tentavano di entrare nello stadio di Miami senza biglietto. Molti hanno sofferto di malori a causa del caldo (circa 34 gradi) e della calca. Una volta riaperti gli ingressi, l'afflusso degli spettatori è stato ancora una volta disordinato. inoltre, non una bella figura per gli Stati Uniti, dato che l'Hard Rock Stadium ospiterà ben sette partite del prossimo Mondiale di calcio, nel 2026. Dopo un ritardo di un'ora e 22 minuti, il match è finalmente iniziato alle 03:22 ora italiana. La Colombia è stata la prima a brillare con una combinazione tra James Rodriguez, Luis Diaz e Jhon Cordoba, che ha effettuato un bellissimo tiro dopo un controllo di petto al 6'. Messi, dopo un tiro respinto in area al 20', è stato vittima di un duro contrasto che lo ha lasciato a terra per alcuni minuti. La situazione è peggiorata nel secondo tempo quando, a causa di una distorsione alla caviglia destra, il gonfiore lo ha costretto a lasciare il campo zoppicando, due minuti dopo essersi accasciato. Non è riuscito a trattenere le lacrime in panchina. Anche Angel Di Maria ha versato lacrime, probabilmente per il suo addio alla nazionale. "Sognavo di arrivare in finale, vincerla e poi lasciare", ha detto l'ex giocatore della Juventus, sostituito, poi, al 117'. Gli argentini erano passati in vantaggio pochi minuti prima grazie a un'azione iniziata da Giovani Lo Celso, che su passaggio di Leandro Paredes ha servito Lautaro Martinez, il quale ha segnato con un tiro dalla destra dell'area. Tutti e tre i protagonisti dell'azione erano subentrati a partita in corso. Martinez, capocannoniere del torneo, ha consolato il capitano Messi prima di sollevare il trofeo della sedicesima Copa America per l'Argentina, un record che li porta davanti all'Uruguay, fermi a quota 15 titoli. La Seleccion affronterà la Spagna, fresca vincitrice dell'Europeo, nella "Finalissima" in programma nel 2025 e sarà, quindi, Lionel Messi contro Lamine Yamal.