Torna oggi la serie A, è il giorno del debutto di Igor Tudor alla guida della Juventus

JUVENTUS, PARTE LA NUOVA ERA

E’ arrivato il giorno del debutto di Igor Tudor alla guida della Juventus. Nei primi giorni di allenamento il croato sembra aver dato una scossa a livello motivazionale, ora c’è la prova del campo. Alle 18.00 allo Stadium arriva il Genoa, guidato da Patrick Viera, che vent'anni fa ha giocato per una stagione con la maglia juventina. Yldiz e Vlahovic tornano titolari in bianconero: è questo il primo segnale di discontinuità tecnica rispetto alla gestione di Thiago Motta. La Juve è attualmente al quinto posto, staccata di un solo punto dal Bologna. La zona Champions resta assolutamente raggiungibile, ma serve un cambio di passo.

BISOGNO DI SALVEZZA CONTRO VOGLIA DI EUROPA

Stasera alle 20.45 Lecce-Roma, i salentini cercano punti salvezza mentre i capitolini vogliono ulteriormente avvicinarsi all’Europa. Claudio Ranieri, mentre prosegue il casting per l’allenatore della prossima stagione, tiene gli occhi sul campo. Incrocio di ambizioni simile nella sfida che andrà in scena alle 15.00 allo stadio Penzo tra Venezia e Bologna: lagunari per allontanarsi dalla zona pericolante, emiliani per restare in zona Champions e tenere dietro Juventus e Lazio. Nel pomeriggio in programma anche Como-Empoli, con i lariani praticamente salvi e i toscani no.