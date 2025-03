Juventus, le prime parole di Thiago Motta dopo l'esonero: "Momenti intensi, affrontati sempre con volontà di migliorare"

"Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno".

Così Thiago Motta, in una dichiarazione rilasciata all'Ansa, chiude la sua esperienza alla Juventus dopo l'esonero comunicato ufficialmente ieri dal club bianconero.

Le parole di Thiago Motta dopo l'esonero

L'allenatore, che era arrivato a Torino la scorsa estate, sceglie la via diplomatica per salutare la Signora:

"Ringrazio la proprietà per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l'impegno profusi fin dal primo giorno insieme. Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro".

Nel pomeriggio odierno il sostituto di Thiago Motta (il cui contratto con la Juve scadrà nel 2027), Igor Tudor, guiderà il primo allenamento della squadra.

Tanti calciatori assenti, in quanto di ritorno in Italia dopo gli impegni con le Nazionali.

Il primo allenamento di Tudor

Poco fa il tecnico croato si è presentato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche, obbligatorie non solo per i calciatori, ma anche per i membri dello staff.

L'obiettivo per Tudor, che in Serie A ha già allenato Udinese e Lazio (e ha fatto parte dello staff tecnico della Juventus, quando il mister era Andrea Pirlo), è ricompattare il gruppo e pensare alla sfida di sabato prossimo delle ore 18.00 contro il Genoa all'Allianz Stadium.

La società chiede di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, ossia il quarto posto in campionato (attualmente la Juve è quinta, con un punto di ritardo).

Tudor era sbarcato a Torino ieri sera e intorno alle 21 aveva varcato i cancelli della Continassa.

La crisi della Juventus anche sui social

Una curiosità: il periodo nero della Juventus non riguarda soltanto il campo, con le eliminazioni da Supercoppa italiana, Champions League e Coppa Italia.

Secondo i dati di Arcadia, infatti, dal 1° marzo gli account social della società bianconera hanno continuato a perdere follower, fatta eccezione per TikTok.

Evidentemente, una conferma della disaffezione dei tifosi.

L'account Instagram ha perso di 94mila iscritti; la pagina Facebook è stata lasciata da 31.400 follower; l'account di X invece è stato abbandonato da altri 2.400 follower, mentre solo da TikTok arrivano le gratificazioni, con un incremento di 100mila follower.