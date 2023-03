Ecco come funzionerà il MIA. Formulata la prima ipotesi del dopo Reddito di cittadinanza

IL REDDITO DI CITTADINANZA SARÀ SOSTITUITO DA MIA

Il Ministero del Lavoro e quello del Tesoro stanno lavorando alla nuova formula del Reddito di cittadinanza. In primis, a cambiare sarà il nome che da Rdc diventerà Mia, acronimo che sta per Misura di inclusione attiva.

DUE CATEGORIE: OCCUPABILE E NON OCCUPABILI

La grande differenza riguarda il pubblico di riferimento che si sdoppia a seconda della situazione familiare sia per importo che per durata. Le famiglie senza persone occupabili dovrebbero prendere un importo più alto ed averlo più a lungo mentre le famiglie con persone occupabili dovrebbero avere al massimo 375 euro al mese (contro i 500 attuali) ed al massimo per un anno contro i 18 mesi delle famiglie povere senza occupabili. Una stretta dovrebbe arrivare anche sul tetto Isee per avere diritto al sussidio che dovrebbe scendere a 7.200 euro dai 9.360 attuali.

OFFERTE NON RIFIUTABILI, STOP ANCHE AI FURBETTI

In più si pensa ad un coinvolgimento attivo delle agenzie per il lavoro private, controlli per evitare i furbetti e conciliazione con i redditi da lavoro per evitare la tentazione del disimpegno. Punti essenziali per non ricadere negli errori precedenti che hanno, invece, portato a situazioni di stallo o nella peggiore delle ipotesi a vere e proprie truffe.

Le Agenzie per il lavoro saranno al fianco dei Cpi: per gli occupabili sarà creata una piattaforma online ad hoc dedicata all'incrocio di domanda e offerta. L'iscrizione sarà obbligatoria e i beneficiari della Mia - una volta fatti tutti i controlli del caso per evitare irregolarità - perderanno l'assegno anche in presenza di un solo rifiuto a una offerta di lavoro congrua (sarà tale se proveniente dalla propria provincia o da quelle confinanti). Per i non occupabili, invece, resta il percorso di inclusione sociale dei servizi del proprio Comune.