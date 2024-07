Valdobbiadene, tutto il paese corre per aiutare il sindaco a dimagrire

Luciano Fregonese è il primo cittadino di Valdobbiadene, comune italiano di circa 10 mila abitanti in provincia di Treviso. Da qualche settimana si è posto l’obiettivo di perdere qualche chilo e così i suoi concittadini hanno deciso di correre al suo fianco per aiutarlo.

La vicenda

Il primo cittadino ha l’obiettivo di perdere peso e ogni giovedì sera si fa accompagnare dagli abitanti del comune che lo aiutano a non perdere la forza di volontà. Mezzo paese corre infatti al suo fianco e il gruppo si sta allargando sempre di più: inizialmente la corsetta serale aveva coinvolto solo qualche decina di residenti, ma la voce si è ben presto sparsa e la solidarietà per il sindaco è stata tanta! Adesso ogni giovedì sera alle 19.30 all’appuntamento per la corsetta serale si presentano in 150 persone.

Il legame con i suoi concittadini si è rafforzato e i residenti tra le strade simbolo del prosecco, piazzette e vigne segnalano i problemi del comune, approfittando della presenza del sindaco, un dare e avere! Quel che è certo è che tutto il paese tifa per lui!

Il sindaco, un’istituzione per Valdobbiadene

Fregonese ha 47 anni e da vent’anni lavora nell’amministrazione cittadina: “Mi hanno dato del panzone tempo fa, scritto su un muro. Non mi sono offeso, dopo 20 anni da amministratore, questo è il risultato. Amministrare ingrassa, ingrassano gli obblighi conviviali, le lunghe delibere con effetti micidiali sui partecipanti”, queste le parole del sindaco di Valdobbiadene. Nel suo comune è una istituzione ed è al terzo mandato di sindaco.

All’appuntamento serale partecipano proprio tutti, nonostante il caldo di queste settimane: dai bambini di sei anni ai cittadini di circa 70 anni. Le donne sono in maggioranza. Ed è una di loro che con il suo tablet monitora i chilometri percorsi e l’altitudine, raccontando perché seguono il sindaco in questa camminata: “gli vogliamo bene".

Il post sui social

Proprio qualche giorno fa Luciano Fregonese ha scritto un post su Facebook ringraziando i concittadini della loro partecipazione: “Ottima partecipazione anche questa sera, nonostante il clima non ideale: 140 persone e 5 amici a quattro zampe. Partenza da piazza Marconi, passaggio attraverso il parco del Guicciardini ed il parco della casa di riposo Meneghetti, abbiamo proseguito lungo via Garibaldi, via San Gregorio per arrivare a Ponteggio, poi lungo strada di Funer, via del Canisel, via Garibaldi e via Cal di Zoc, ancora per strada di Ron e via Guicciardini, via San Martino e ritorno in piazza Marconi. 5,85 km percorsi in un'ora e mezza. Giovedì prossimo ci troviamo in piazza a San Pietro di Barbozza con partenza alle ore 19:00 (attenzione, partiamo mezz'ora prima tenendo conto che le giornate si accorciano).”

In bocca al lupo al sindaco di Valdobbiadene e a tutti i suoi concittadini!