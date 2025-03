La rivista dei Gesuiti “Civiltà Cattolica” compie 175 anni: celebrazioni con Mattarella e il Vaticano

La rivista, nata 6 aprile 1850 , per volontà del Papa Beato Pio IX , è la più antica rivista culturale italiana ancora esistente. Fin dalle sue origini, ha sempre cercato di interpretare la storia , la politica , la cultura , la scienza e l’arte sotto la prospettiva cristiana in sintonia con le posizioni della Santa Sede e del Pontefice.

Una rivista tra passato e futuro

Nel corso di questi anni, la rivista ha raccontato eventi importanti nella storia mondiale: dal Risorgimento alle guerre, fino alle crisi più recenti, passando dal Concilio Vaticano II e ai vari pontificati.

L’obiettivo però non è cambiato: la condivisione di esperienze alla luce della fede cristiana intrecciata con vita culturale, sociale, economica e politica dei nostri giorni.

Anche Papa Francesco, primo Pontefice Gesuita, l’ha definita una “rivista unica nel suo genere, rivista ponte, di frontiera e di discernimento". Questo anniversario non è solo una occasione per celebrare la rivista stessa, ma anche per ricordare, e un momento di riflessione per guardare al futuro con responsabilità e apertura, che come esortava lo stesso Papa Francesco.

Quale sarà il futuro della rivista?

Con il passare del tempo, "Civiltà Cattolica" ha saputo adattarsi, senza perdere la propria identità. L’evento del 1° aprile sarà un’occasione per ricordare il suo passato, ma soprattutto per interrogarsi sul futuro. Quale sarà il ruolo della rivista nei prossimi anni? Come continuerà a raccontare il mondo con lo sguardo della fede?

Domande che troveranno forse risposte durante la celebrazione, alla quale parteciperanno alcune delle voci più autorevoli del panorama ecclesiale e culturale.