Lo shop di TikTok arriva in Italia

Di cosa si tratta

Calendario alla mano

Nulla a che fare con gli e-commerce così come li conosciamo in Italia, né un semplice marketplace, fa sapere l’azienda. Il nuovo modello “discovery e-commerce” punta, infatti, ad integrare l’intrattenimento all’acquisto, consentendo agli utenti di comprare prodotti visti nei video e nelle dirette, senza bisogno di uscire dalla piattaforma. Il formato, già adottato nel mercato inglese e statunitense, punta a rafforzare l’interazione tra venditori e consumatori, replicando dinamiche tipiche del commercio tradizionale seppur “a distanza”.La data da segnare sul calendario è quella del 31 marzo.Tra pochissimi giorni, quindi, sarà possibile nel nostro Paese e, simultaneamente, in Francia e Germania, acquistare prodotti di vario genere. L’intenzione dell’azienda è quella di offrire visibilità a diverse categorie di venditori e merci e spaziare il più possibile. Le prime a essere lanciate saranno quelle di bellezza, fai-da-te, sport e prodotti culturali, con un occhio di riguardo per le PMI, brand emergenti e imprese artigianali, offrendo loro nuove opportunità di vendita, “contribuendo alla creazione di valore per l’intero sistema economico nazionale e per i consumatori”, come affermato dall’ufficio stampa del social.