Usa, pubblicati i documenti sull’assassinio di Kennedy

La pubblicazione mostra, infatti, alcune informazioni precedentemente oscurate.

Secondo i ricercatori, non ci sarebbero nuove rivelazioni che permettano di contraddire la versione ufficiale, secondo cui Lee Harvey Oswald –nel 1963, a Dallas- agì da solo nell'omicidio, ma ci vorrà del tempo per esaminare la totalità dei file.

In tanti ritengono che molti documenti siano stati tenuti nascosti non per le informazioni clamorose sul delitto, ma piuttosto per proteggere fonti e metodi di intelligence, tuttavia l'uccisione di JfK rimane un'ossessione nella storia e nell'immaginario collettivo degli Usa. La maggioranza degli americani crede ancora a una cospirazione.

Teorie complottiste e risonanza mediatica

L’assassinio, oltre a dare adito a moltissime teorie complottiste, ebbe grandissima risonanza mediatica anche perché si verificò durante un corteo presidenziale, sotto gli occhi delle persone presenti per salutare ed acclamare il presidente. Divenne celebre il filmato girato da Abraham Zapruder, che era l'unica sequenza video dell'omicidio del presidente, e che costituì una prova fondamentale per ricostruire la dinamica dell'assassinio.Nonostante ciò, nel corso dei decenni, numerosi interrogativi furono sollevati sulla dinamica dell'attentato e sulla reale identità dell'autore.Ancora oggi, un sondaggio effettuato dall'istituto Gallup, sottolinea che il 65% degli americani è convinto che ad agire contro il presidente non sia stata una sola persona, ma che si sia trattato di una cospirazione ad opera del governo americano.Così come il ministro della sanità Robert Kennedy jr., figlio di Robert Kennedy e nipote di John F. Kennedy, che ha sempre pensato a un coinvolgimento della Cia.Tanti anche i libri e i film, come “JfK” diretto dal premio Oscar Oliver Stone, che hanno alimentato i complotti ipotizzando il coinvolgimento di Cia, Fbi e vice presidente Johnson. Stone stesso ne è rimasto convinto a lungo, pensando che le ultime carte su JfK fossero censurate "per non mostrare che Oswald era stato addestrato, allevato e messo in azione dalla Cia".