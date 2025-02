Michelle Trachtenberg, l’attrice di “Buffy” e Gossip Girl”, trovata morta nel suo appartamento dalla madre

E’ stata la madre, mercoledì mattina, a fare la scoperta intorno alle 8 e allertare le autorità che, purtroppo, hanno solo potuto constatare il decesso della 39enne. L'attrice, come scrivono molti media americani, avrebbe subito recentemente un trapianto di fegato e, dalle prime ipotesi, si pensa che possa aver avuto delle complicazioni legate al rigetto dell’intervento, motivo per cui la polizia riterrebbe la morte naturale e non sospetta. Sembra esclusa, infatti, la possibilità di un atto criminale o violento. L'ufficio del medico legale eseguirà prossimamente l'autopsia per stabilire la causa e le modalità del decesso.





Un enfant prodige della tv e del cinema

Attrice sin da piccolissima, nata l'11 ottobre del 1985 a New York e cresciuta in una famiglia di origini russe, Michelle Trachtenberg ha iniziato a recitare all’età di tre anni, apparendo in numerosi spot pubblicitari. Il primo grande ruolo televisivo arriva con la soap opera “Una vita da vivere”, ma il vero trampolino di lancio è del 1996, quando viene scelta come protagonista del film “Harriet the Spy”, tratto dall’omonimo romanzo di Louise Fitzhugh. Il film, infatti, la trasforma in un’icona per il pubblico più giovane e le apre le porte a nuove opportunità nel mondo dello spettacolo, che la renderanno ancora più popolare tra i ragazzi degli anni '90.La consacrazione nel 2000, quando entra nel cast di “Buffy l’ammazzavampiri” nel ruolo di Dawn Summers, la sorella minore della protagonista. Il personaggio viene introdotto nella quinta stagione e si rivela una chiave fondamentale nella trama, nonostante inizialmente divida i fan. Il ruolo di Dawn rimane uno dei più ricordati della serie e l’attrice ottiene grande visibilità.Dopo la fine di Buffy, Trachtenberg diversifica la sua carriera, passando a ruoli più maturi e consolidando la sua immagine di attrice versatile. Nel 2008, poi, entra nel cast di “Gossip Girl” nel ruolo di Georgina Sparks, una delle antagoniste più intriganti e amate della serie. Il personaggio di Georgina è manipolatore, imprevedibile e sempre pronto a sconvolgere la vita degli altri protagonisti. Grazie alla sua interpretazione, Trachtenberg conquista una nuova generazione di spettatori e viene chiamata più volte a riprendere il ruolo nel corso della serie, fino al reboot del 2021. Nel 2008 fu anche considerata per il ruolo di Bella Swan in Twilight, ma alla fine il personaggio venne affidato a Kristen Stewart. Nel frattempo, partecipa a film come “17 Again” accanto a Zac Efron e Matthew Perry ed esplora il genere horror con “Black Christmas”.