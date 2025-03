Come resistere 72 ore in caso di emergenza, il kit Ue che fa discutere

La strategia, promossa tramite un video in cui la commissaria per la gestione delle crisi, Hadja Lahbib, mostra il contenuto di uno zaino di sopravvivenza, consisterebbe -almeno nella parte iniziale- nell’essere “preparati” a tutto, aumentando le scorte di beni essenziali e migliorando la cooperazione civile e militare.

Fin qui, “tutto bene”. Ciò che ha scosso gli animi e scatenato le reazioni di politici, rappresentanti e utenti web è, piuttosto, l’atteggiamento della commissaria.





Il video

Le critiche del Movimento 5 Stelle

Il video apparentemente formale, con la commissaria in abito tailleur, ma con toni scherzosi e qualche ammiccamento più o meno improvvisato, propone 30 azioni chiave per affrontare le emergenze di “carattere naturale o aggressione armata". Cibo in scatola e barrette, power bank e coltellino svizzero sono alcuni degli oggetti essenziali da portare con sé per “abituarsi ad essere pronti”. Ma anche documenti, attentamente conservati in una cartelletta impermeabile, e contanti.“Commissione guerrafondaia”, la risposta del Movimento 5 Stelle. “Invitare le famiglie a fare scorta di medicinali, cibo, acqua e batterie è puro terrorismo psicologico”, affermava Conte prima ancora che i documenti (e il video) fossero pubblicati e presentati in Commissione.Se da un lato i politici accusano Lahbib di fare terrorismo psicologico, dall’altro -sui social- non tardano ad arrivare i commenti sbigottiti degli utenti che scherzano, piuttosto, sulla scelta di mettere un sottofondo musicale allegro o, ancora, attaccano il tono leggero con cui la commissaria spiega come organizzarsi.Il leader 5 Stelle, Conte, rincara la dose, sottolineando come la diffusione di vademecum e kit di sopravivenza servano, in realtà, a farci percepire la tensione e spingerci, di conseguenza, a meglio tollerare un dispendioso piano di riarmo.Quando le osservazioni critiche vengono fatte notare da un giornalista italiano alla commissaria Lahbib, in conferenza stampa, lei replica prontamente affermando di adorare la pasta alla puttanesca. Sicuramente una reazione ironica, in linea col tono del videomessaggio.