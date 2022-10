Ecco la nona giornata di Serie A: tutte le sfide del prossimo weekend, in gioco punti importanti per riscrivere la classifica

SASSUOLO – INTER

Ad aprire la nuova giornata di Serie A c’è la sfida tra Sassuolo e Inter. Sabato alle 15:00 le due squadre saranno chiamate a sfidarsi sul rettangolo verde del Mapei Stadium. Attualmente in classifica le due formazioni si equivalgono con 12 punti. Da una parte Dionisi è a caccia della terza vittoria consecutiva con la porta di Consigli inviolata da 180 minuti, dall’altra c’è Simone Inzaghi che dopo la vittoria in Champions League vuole tornare ai tre punti anche in campionato e segnare l’inizio della rimonta.

MILAN – JUVENTUS

La partita più attesa di questa giornata arriva già domani alle 18:00 con il big match tra Milan e Juventus. I rossoneri devono rialzarsi dopo la brutta sconfitta contro il Chelsea e puntano ancora su De Ketelaere, il belga è obbligato alla prova del riscatto dopo non aver brillato in questo inizio di stagione. Sull’altra panchina Allegri ha ritrovato il sorriso e punta al tris per conquistare tre punti al San Siro, si affida infatti a Milik, Vlahovic e Kostic. Mentre il gioiellino ritrovato, Angel Di Maria, sarà ancora fuori per squalifica.

BOLOGNA – SAMPDORIA

A chiudere il sabato di Serie A ci pensano alle 20:45 Bologna e Sampdoria. Una sfida che ormai potremmo definire da salvezza per quanto visto in queste prime 9 giornate. Thiago Motta da quando è presente in panchina con i rossoblù non è riuscito ancora a guadagnare i tre punti. Sul fronte opposto i blucerchiati non viaggiano in acque migliori, solo 2 punti fino ad ora. Il peggiore inizio di sempre per i liguri che adesso si affidano al carisma di Stankovic.

TORINO – EMPOLI

Archiviati gli anticipi del sabato, passiamo alla tradizionale domenica calcistica che si apre alle 12:30 con Torino – Empoli. Entrambe le squadre sono reduci da due partite complicate: i padroni di casa al Maradona contro il Napoli , mentre gli ospiti al Castellani contro i Campioni d'Italia in carica. Il Torino conta solo sette reti in questo campionato, per questo Jurić studia un nuovo attacco con Vlasic, Sanabria e uno tra Radonjic e Miranchuk.

UDINESE – ATALANTA

Alle 15:00, invece, la Dacia Arena ospita le due squadre rivelazione di questo campionato. Due squadre che guardando alle statistiche si giocano addirittura la testa della classifica, ovviamente è presto per sbilanciarsi ma ci sono tutti i presupposti per godersi un grande spettacolo. Show che potrebbe essere rovinato dall'emergenza Atalanta: sei infortunati.