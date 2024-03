Polemica per la mancata condanna di Acerbi per razzismo, ma senza prove non si può procedere Photo Credit: agenziafotogramma.it

ASSENZA DI PROVE

La mancata condanna di Francesco Acerbi ha sollevato un mare di polemiche. L’interista ha schivato il rischio di una maxi squalifica per la vicenda del presunto insulto di matrice razzista pronunciato durante Inter-Napoli. Indignati Juan Jesus ( il destinatario di quell’epiteto), il Napoli e coloro che sono impegnati nella lotta al razzismo. La loro rabbia e la loro frustrazione sono assolutamente comprensibili: Juan Jesus non sembra un mitomane, quell’insulto non se lo sarà inventato. Al tempo stesso la sentenza pare inevitabile: senza prove non si può condannare. Il giudice sportivo ha cercato riscontri, ma non ne ha trovati. Nessuno ha potuto confermare la versione del giocatore brasiliano del Napoli, nemmeno l’arbitro che - nel frastuono dello stadio – non ha sentito. Le immagini tv non mostrano quel momento.

PRECEDENTE PERICOLOSO

Juan Jesus, deluso dalla giustizia sportiva, ora medita di rivolgersi alla giustizia ordinaria e pensa di denunciare Francesco Acerbi. Ma probabilmente il risultato sarà lo stesso. Ribadiamo: in uno stato di diritto senza prove non si può procedere. Una condanna basata solo sulla versione dell’accusa avrebbe peraltro creato un precedente pericoloso. Voglio eliminare un avversario? Mi invento un suo insulto razzista. Detto questo quella dell’interista non è una vittoria, ma uno scampato pericolo. Decisamente fuori luogo il commento della moglie di Acerbi. Sui social ha scritto: “Ora sciacquatevi la bocca”. La signora è avvocato, dovrebbe comprendere la differenza tra una assoluzione per non aver commesso il fatto e una mancata condanna per assenza di prove.