Eddie Brock su RTL 102.5: “Sono fiero di ciò ho portato sul palco”

Gli artisti in gara al Festival di Sanremo fanno tappa sul nostro Radio Truck per condividere a caldo le emozioni vissute dopo la loro prima esibizione sul palco del Teatro Ariston. Tra gli ultimi ospiti c’è stato Chiello che, ai microfoni di Miseria e Nobiltà, ha raccontato le sensazioni del suo debutto alla kermesse e l’emozione provata davanti al pubblico dell’Ariston. Il primo a passare ai microfoni di Matteo Campese e La Zac, durante The Flight, è stato Eddie Brock, che ieri sera ha presentato il brano “Avvoltoi”.

EDDIE BROCK: “SONO SODDISFATTO”

Il cantautore romano ha raccontato di aver dormito pochissimo dopo l’esibizione: «Ho chiuso gli occhi alle 5 e mi sono svegliato alle 8», ha confidato sorridendo. Questa sera non salirà sul palco, ma il pensiero è già alla prossima performance: «Mi dovrò preparare per domani». Riguardando la sua esibizione, ha ammesso di essere molto autocritico: «Mi autocritico sempre quando mi rivedo, ma ieri sera mi sono piaciuto e sono fiero di quello che ho portato. Poi ognuno ha il suo gusto personale, ma io sono soddisfatto».

EDDIE BROCK, LA BIO DEL CANTANTE

Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi (Roma, 1997), è un cantautore cresciuto tra rap e scrittura autobiografica. Il suo alias nasce dalla passione per Venom. Dopo gli inizi nel freestyle, evolve verso un pop contemporaneo più maturo. Il singolo “Non è mica te” diventa virale e conquista il Disco d’Oro FIMI (quasi 23 milioni di stream). Nel 2026 debutta al Festival di Sanremo con “Avvoltoi”, duetta con Fabrizio Moro nella serata cover e pubblica Amarsi è la rivoluzione (Deluxe), seguito dall’“Amarsi Tour 2026”.



