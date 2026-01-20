Edoardo Leo e Claudia Pandolfi presentano a RTL 102.5 “2 CUORI E 2 CAPANNE”, il nuovo film di Massimiliano Bruno al cinema dal 22 gennaio

Edoardo Leo e Claudia Pandolfi sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, per presentare “2 CUORI e 2 CAPANNE”, la nuova pellicola cinematografica del regista Massimiliano Bruno e prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, nelle sale italiane dal 22 gennaio. Ai microfoni di RTL 102.5, Edoardo Leo ha raccontato: «Dal primo giorno di set c’è stata una scintilla artistica con Claudia che ci ha permesso di lavorare in un clima ideale per chi recita. “2 CUORI E 2 CAPANNE” è una commedia romantica che parla di una cosa che forse tutti hanno provato almeno una volta nella vita: quella situazione in cui una persona che ti sta altamente sulle palle ha quel qualcosa che, secondo me, fa funzionare i rapporti, oltre alla parte erotica, anche nella parte dell’ironia. La pensano diversamente, ma si prendono in giro nello stesso modo e questa cosa è fortemente attrattiva. L’ascolto dei ragazzi e la scuola sono temi che stanno all’interno di una commedia, che tenta di far ridere e sorridere le persone, però dentro si porta delle cose che ci riguardano direttamente, come uomini, come donne e come genitori». Anche Claudia Pandolfi ha spiegato, in diretta su RTL 102.5, la sua visione del film e il suo pensiero sul tema della scuola: «A volte gli opposti si attraggono e a volte si respingono a tal punto da doversi allontanare anche con una certa velocità. A volte questo crea una suggestione positiva e ti permette di rivedere le tue posizioni, proprio perché nell’altro c’è qualcosa che ti fa da contraltare. È ciò che accade ai nostri Alessandra e Valerio, che su posizioni polarizzate trovano un punto in comune. All’inizio è solo un gancio erotico ma poi diventa un riscatto per entrambi, soprattutto emotivo. Io interpreto una prof di scuola e lui un preside, ma i nostri caratteri ci portano anche a scuola ad avere supposizioni diverse: io sono più accomodante, più in ascolto e più in linea con le necessità dei giovani, mentre lui è un preside molto radicato sulle sue idee antiche. Nel luogo scolastico avviene un grande scontro tra di i due protagonisti e questo per me è un tema molto contemporaneo, perché quello che chiedono i ragazzi all’interno del film, e forse anche nella nostra società, è di essere ascoltati».