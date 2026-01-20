Edoardo Leo e Claudia Pandolfi presentano a RTL 102.5 “2 CUORI E 2 CAPANNE”, il nuovo film di Massimiliano Bruno al cinema dal 22 gennaio
20 gennaio 2026, ore 18:30
Nel corso di “W l’Italia”, i due attori hanno presentato in diretta radiofonica “2 cuori e 2 capanne”, il nuovo film di Massimiliano Bruno, di cui sono protagonisti
Edoardo Leo e Claudia Pandolfi sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, per presentare “2 CUORI e 2 CAPANNE”, la nuova pellicola cinematografica del regista Massimiliano Bruno e prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, nelle sale italiane dal 22 gennaio. Ai microfoni di RTL 102.5, Edoardo Leo ha raccontato: «Dal primo giorno di set c’è stata una scintilla artistica con Claudia che ci ha permesso di lavorare in un clima ideale per chi recita. “2 CUORI E 2 CAPANNE” è una commedia romantica che parla di una cosa che forse tutti hanno provato almeno una volta nella vita: quella situazione in cui una persona che ti sta altamente sulle palle ha quel qualcosa che, secondo me, fa funzionare i rapporti, oltre alla parte erotica, anche nella parte dell’ironia. La pensano diversamente, ma si prendono in giro nello stesso modo e questa cosa è fortemente attrattiva. L’ascolto dei ragazzi e la scuola sono temi che stanno all’interno di una commedia, che tenta di far ridere e sorridere le persone, però dentro si porta delle cose che ci riguardano direttamente, come uomini, come donne e come genitori». Anche Claudia Pandolfi ha spiegato, in diretta su RTL 102.5, la sua visione del film e il suo pensiero sul tema della scuola: «A volte gli opposti si attraggono e a volte si respingono a tal punto da doversi allontanare anche con una certa velocità. A volte questo crea una suggestione positiva e ti permette di rivedere le tue posizioni, proprio perché nell’altro c’è qualcosa che ti fa da contraltare. È ciò che accade ai nostri Alessandra e Valerio, che su posizioni polarizzate trovano un punto in comune. All’inizio è solo un gancio erotico ma poi diventa un riscatto per entrambi, soprattutto emotivo. Io interpreto una prof di scuola e lui un preside, ma i nostri caratteri ci portano anche a scuola ad avere supposizioni diverse: io sono più accomodante, più in ascolto e più in linea con le necessità dei giovani, mentre lui è un preside molto radicato sulle sue idee antiche. Nel luogo scolastico avviene un grande scontro tra di i due protagonisti e questo per me è un tema molto contemporaneo, perché quello che chiedono i ragazzi all’interno del film, e forse anche nella nostra società, è di essere ascoltati».
SINOSSI E CAST
Alessandra e Valerio non potrebbero essere più diversi. Lei è una brillante e amatissima insegnante di liceo, libera e indipendente. Lui è appena diventato preside, quarantenne scanzonato, ma rigoroso e tradizionalista. Le loro strade si incrociano per caso su un tram: uno scontro accidentale che fa scintille. Passione fulminea, notte travolgente. Ma il bello deve ancora venire: il giorno dopo si rendono conto di lavorare nella stessa scuola. E non è tutto, nei mesi successivi Alessandra scopre di essere incinta. Di Valerio. Che fra l’altro le aveva giurato di essere sterile. Costretti a convivere sotto lo stesso tetto scolastico, dovranno fare i conti con una situazione del tutto imprevista che li costringerà a confrontarsi. Riusciranno una femminista convinta e un maschilista inconsapevole a trovare un punto d’incontro? Una commedia romantica e attuale che ribalta i ruoli e rompe gli schemi per confermare che non ci sono regole in amore. Oltre a Edoardo Leo, nel ruolo di Valerio, e a Claudia Pandolfi, nel ruolo di Alessandra, sono presenti nel cast: Benedetta Tiberi, Francesca Alati, Marco Quaglia, Federica Cifola, Alessia Barela, Francesca Figus, Giulia Mei, Jekesa, Aleph Viola, Betti Pedrazzi, Daniele Silvestri, Carolina Crescentini e Valerio Lundini, Con La Partecipazione Di Gian Marco Tognazzi E Giorgio Colangeli.