Edoardo Leo e Claudia Pandolfi presentano a RTL 102.5 “2 CUORI E 2 CAPANNE”, il nuovo film di Massimiliano Bruno al cinema dal 22 gennaio

Edoardo Leo e Claudia Pandolfi presentano a RTL 102.5 “2 CUORI E 2 CAPANNE”, il nuovo film di Massimiliano Bruno al cinema dal 22 gennaio

Edoardo Leo e Claudia Pandolfi presentano a RTL 102.5 “2 CUORI E 2 CAPANNE”, il nuovo film di Massimiliano Bruno al cinema dal 22 gennaio

Redazione Web

20 gennaio 2026, ore 18:30

Nel corso di “W l’Italia”, i due attori hanno presentato in diretta radiofonica “2 cuori e 2 capanne”, il nuovo film di Massimiliano Bruno, di cui sono protagonisti

Edoardo Leo e Claudia Pandolfi sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, per presentare “2 CUORI e 2 CAPANNE”, la nuova pellicola cinematografica del regista Massimiliano Bruno e prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, nelle sale italiane dal 22 gennaio. Ai microfoni di RTL 102.5, Edoardo Leo ha raccontato: «Dal primo giorno di set c’è stata una scintilla artistica con Claudia che ci ha permesso di lavorare in un clima ideale per chi recita. “2 CUORI E 2 CAPANNE” è una commedia romantica che parla di una cosa che forse tutti hanno provato almeno una volta nella vita: quella situazione in cui una persona che ti sta altamente sulle palle ha quel qualcosa che, secondo me, fa funzionare i rapporti, oltre alla parte erotica, anche nella parte dell’ironia. La pensano diversamente, ma si prendono in giro nello stesso modo e questa cosa è fortemente attrattiva. L’ascolto dei ragazzi e la scuola sono temi che stanno all’interno di una commedia, che tenta di far ridere e sorridere le persone, però dentro si porta delle cose che ci riguardano direttamente, come uomini, come donne e come genitori». Anche Claudia Pandolfi ha spiegato, in diretta su RTL 102.5, la sua visione del film e il suo pensiero sul tema della scuola: «A volte gli opposti si attraggono e a volte si respingono a tal punto da doversi allontanare anche con una certa velocità. A volte questo crea una suggestione positiva e ti permette di rivedere le tue posizioni, proprio perché nell’altro c’è qualcosa che ti fa da contraltare. È ciò che accade ai nostri Alessandra e Valerio, che su posizioni polarizzate trovano un punto in comune. All’inizio è solo un gancio erotico ma poi diventa un riscatto per entrambi, soprattutto emotivo. Io interpreto una prof di scuola e lui un preside, ma i nostri caratteri ci portano anche a scuola ad avere supposizioni diverse: io sono più accomodante, più in ascolto e più in linea con le necessità dei giovani, mentre lui è un preside molto radicato sulle sue idee antiche. Nel luogo scolastico avviene un grande scontro tra di i due protagonisti e questo per me è un tema molto contemporaneo, perché quello che chiedono i ragazzi all’interno del film, e forse anche nella nostra società, è di essere ascoltati». 

SINOSSI E CAST

Alessandra e Valerio non potrebbero essere più diversi. Lei è una brillante e amatissima insegnante di liceo, libera e indipendente. Lui è appena diventato preside, quarantenne scanzonato, ma rigoroso e tradizionalista. Le loro strade si incrociano per caso su un tram: uno scontro accidentale che fa scintille. Passione fulminea, notte travolgente. Ma il bello deve ancora venire: il giorno dopo si rendono conto di lavorare nella stessa scuola. E non è tutto, nei mesi successivi Alessandra scopre di essere incinta. Di Valerio. Che fra l’altro le aveva giurato di essere sterile. Costretti a convivere sotto lo stesso tetto scolastico, dovranno fare i conti con una situazione del tutto imprevista che li costringerà a confrontarsi. Riusciranno una femminista convinta e un maschilista inconsapevole a trovare un punto d’incontro? Una commedia romantica e attuale che ribalta i ruoli e rompe gli schemi per confermare che non ci sono regole in amore. Oltre a Edoardo Leo, nel ruolo di Valerio, e a Claudia Pandolfi, nel ruolo di Alessandra, sono presenti nel cast: Benedetta Tiberi, Francesca Alati, Marco Quaglia, Federica Cifola, Alessia Barela, Francesca Figus, Giulia Mei, Jekesa, Aleph Viola, Betti Pedrazzi, Daniele Silvestri, Carolina Crescentini e Valerio Lundini, Con La Partecipazione Di Gian Marco Tognazzi E Giorgio Colangeli.


Argomenti

2 Cuori e 2 Capanne
Claudia Pandolfi
Edoardo Leo

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Giornata del rispetto: oggi le scuole ricordano Willy Monteiro Duarte

    Giornata del rispetto: oggi le scuole ricordano Willy Monteiro Duarte

  • Coppa del Mondo di Sci, Federica Brignone torna in gara a Kronplatz: sesto posto nel gigante e segnali incoraggianti dopo l’infortunio

    Coppa del Mondo di Sci, Federica Brignone torna in gara a Kronplatz: sesto posto nel gigante e segnali incoraggianti dopo l’infortunio

  • Il ciclone Harry provoca pesanti disagi in Calabria, Sicilia e Sardegna, dove sono stati trovati vivi due pastori dispersi

    Il ciclone Harry provoca pesanti disagi in Calabria, Sicilia e Sardegna, dove sono stati trovati vivi due pastori dispersi

  • Un anno di Donald Trump bis: tra guerre, dazi e politica interna stravolta. Il mondo è cambiato

    Un anno di Donald Trump bis: tra guerre, dazi e politica interna stravolta. Il mondo è cambiato

  • Geolier a RTL 102.5: “Con questo disco le persone si sono fermate per ascoltarmi e per capire cosa ho da dire. Sono onorato di avere Pino Daniele tra le collaborazioni di questi progetto”

    Geolier a RTL 102.5: “Con questo disco le persone si sono fermate per ascoltarmi e per capire cosa ho da dire. Sono onorato di avere Pino Daniele tra le collaborazioni di questi progetto”

  • Scompare Valentino Garavani, aveva 93 anni, è morto nella sua residenza romana, funerali il 23 a Roma

    Scompare Valentino Garavani, aveva 93 anni, è morto nella sua residenza romana, funerali il 23 a Roma

  • Istat: matrimoni ancora in calo in Italia, scende anche il numero di separazioni e divorzi

    Istat: matrimoni ancora in calo in Italia, scende anche il numero di separazioni e divorzi

  • Addio a Roger Allers: il co-regista de “Il re leone” aveva 76 anni

    Addio a Roger Allers: il co-regista de “Il re leone” aveva 76 anni

  • Matteo Salvini a RTL 102.5: “In Spagna bilancio pesantissimo”. Sul decreto armi: “Sono convinto che questo sarà l’ultimo”

    Matteo Salvini a RTL 102.5: “In Spagna bilancio pesantissimo”. Sul decreto armi: “Sono convinto che questo sarà l’ultimo”

  • Femminicidio ad Anguillara, fermato il marito: il corpo di Federica Torzullo sepolto in un terreno dell’azienda di famiglia

    Femminicidio ad Anguillara, fermato il marito: il corpo di Federica Torzullo sepolto in un terreno dell’azienda di famiglia

Steven Spielberg, diffuso il trailer del suo prossimo film Disclosure Day

Steven Spielberg, diffuso il trailer del suo prossimo film Disclosure Day

Dopo anni di progetti diversi per tono e ambizione, il regista sembra tornare a dialogare con l’immaginario della fantascienza adulta, quella che usa l’ignoto per parlare del presente

Bologna ricorda Pasolini: una mostra e una retrospettiva per i 50 anni dalla morte del poeta

Bologna ricorda Pasolini: una mostra e una retrospettiva per i 50 anni dalla morte del poeta

L’esposizione, curata da Gian Luca Farinelli, Marco Antonio Bazzocchi e Andrea Speranzoni, apre oggi alla Galleria Modernissimo, e resterà visitabile fino all’8 febbraio

Paramount porta Warner Bros davanti ai giudici e mette nel mirino Netflix. Ecco cosa sta succedendo

Paramount porta Warner Bros davanti ai giudici e mette nel mirino Netflix. Ecco cosa sta succedendo

L’obiettivo dichiarato è ottenere piena visibilità sui dettagli economici dell’accordo, valutato complessivamente intorno agli 83 miliardi di dollari