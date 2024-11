Elezioni Emilia Romagna, polemica social su Rita Dalla Chiesa: "Ho scritto una frase orrenda, lo ammetto, ma..."

Elezioni Emilia Romagna 2024: cosa ha scritto Rita Dalla Chiesa

La polemica social e la replica di Rita Dalla Chiesa

Elezioni regionali Emilia Romagna 2024: dati definitivi

È polemica per le parole scritte dasu X. In particolare, a far discutere, è una frase usata dalla deputata di Forza Italia ieri pomeriggio per commentare, a caldo, la vittoria del centrosinistra alle elezioni regionali in Emilia-Romagna Rispondendo ad un tweet del collega senatore leghista Claudio Borghi ("In Emilia Romagna già sparita la bassa affluenza. Si sente distintamente preparare la fanfara"), l'ex conduttrice tv ha scritto: "Alla prossima alluvione se lo ricorderanno….". Una frase che fa riferimento ai danni e alle sofferenze causate dai cataclismi e che ha scatenato l'indignazione social, facendo balzare il nome di Rita Dalla Chiesa in vetta tra gli argomenti in tendenza su X.La diretta interessata successivamente ha provato ad argomentare in maniera più approfondita, spiegando: "Ho sofferto moltissimo per l’Emilia durante terremoto e inondazioni. Speravo che con queste elezioni ci potesse essere una riflessione. Molta gente ha perso TUTTO. Perché votare ancora per chi non l’ha protetta, con gli aiuti che erano stati mandati ma non sono stati spesi?". Niente scuse esplicite, ma la consapevolezza di aver "sbagliato il tono della risposta": "Frase orrenda? Lo ammetto, ma è stato come dire 'se dovesse succedere un’altra volta, e non fosse stato fatto niente, si ricorderanno che avevano avuto la possibilità di cambiare e non l’hanno fatto” Nella fretta, mi è uscita male".In Emilia-Romagna la netta vittoria del centrosinistra porta il nome di, che ha ampiamente battuto la candidata del centrodestra Elena Ugolini. Secondo i dati definitivi di Eligendo sui risultati definitivi dello scrutinio in tutte le 4.529 sezioni, a De Pascale è andato il 56,77% dei voti, mentre l'avversaria si è fermata al 40,07%. Gli altri due candidati, Federico Serra (Emilia Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro) e Luca Teodori (Lealtà coerenza verità - Luca Teodori), hanno ottenuto rispettivamente l'1,94% e l'1,22%. L'affluenza alle elezioni regionali dell'Emilia-Romagna è stata del 46,42%. Il picco si è registrato nella provincia di Bologna (51,67%). Nella precedente tornata elettorale, nel 2020 l'affluenza totale alle urne era stata del 67,67%.