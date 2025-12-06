Emis Killa a RTL 102.5: “ ‘Musica Triste’ è un album molto colorato e sfaccettato, contiene diverse collaborazioni con amici e alcune new entry”

Emis Killa è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Musica Triste”, il suo ultimo disco. “Musica Triste” è un album la cui identità ha attraversato più di una trasformazione nel corso della sua realizzazione. Durante la stesura, infatti, Emis Killa ha iniziato a ragionare secondo quello che gli dettava il cuore, pensando a cosa lo rappresentasse veramente. È nato così un progetto che si distingue per un impianto rap solido, strofe estese, rime strutturate e ritornelli eterogenei, che spaziano da soluzioni più dirette e ritmate ad altre più melodiche, con una scrittura volutamente più immediata. Ai microfoni di RTL 102.5, Emis Killa ha raccontato: «Nonostante il titolo un po’ fuorviante, il disco non è triste, anzi è un album colorato, da intrattenimento. “Musica triste” è anche la title track ed è molto autobiografico: è l’unico pezzo in cui parlo di me stesso in maniera approfondita. Cerco sempre di spulciare tra i titoli delle tracce per scegliere quello che sarà il titolo di un disco. “Musica Triste” è molto sfaccettato e scorrevole, senza nessuna presunzione di essere un album concettuale come il precedente, che necessitava di più ascolto. Questo è un album che si presta a essere presente nei club e sui cui si può ballare». «Credo che i rapper della mia età non possano mettersi in competizione con i ragazzi che hanno vent’anni meno di noi, che hanno una “fame” simile a quella che avevo io a quell’età, ma che oggi non hai più. Ti rendi conto che aumentano le responsabilità. Quando sei giovane vuoi divertirti e non vedi l’ora di sfondare nella musica, però poi ti rendi conto che quando fai successo hai meno tempo per te stesso perché devi lavorare di più. Tutti a un certo punto della propria carriera si rendono conto che il successo e i soldi non riescono a scacciare i demoni che ti tormentano» ha continuato il rapper milanese. “Musica Triste”, a distanza di oltre due anni dall’ultimo album “Effetto Notte” è disponibile nei formati fisici CD e LP, con anche le varianti CD autografato, LP rosso autografato, LP nero marmorizzato rosso e LP nero marmorizzato rosso autografato.





LE COLLABORAZIONI NEL DISCO

“Musica Triste”, tredicesimo progetto dell’artista, tra album, EP e Mixtape, è composto da 15 tracce a cui hanno preso parte alcuni dei nomi più importanti della vecchia e nuova scena rap, come Salmo, Tedua, Tony Effe, Capo Plaza, Baby Gang, insieme a giovani promesse come Papa V e Nerissima Serpe, Flaco G, Ele A e Promessa. Durante “The Flight”, Emis Killa ha spiegato: «Nel disco ci sono molte collaborazioni con tanti amici e diverse new entry. I più emergenti sono Flaco G, Promessa e Ele A, secondo me, ancora un po’ da scoprire».





EM16 E INSTORE TOUR

L’album completa un anno all’insegna della musica e dei grandi eventi live per Emis Killa. Dopo la pubblicazione di “In auto alle 6:00”, collaborazione con l’artista e amico di lunga data Lazza, infatti, lo show evento EM16 è stato la continuazione in grande stile della celebrazione dell’hip-hop e della carriera di Emis Killa, in seguito al successo di EM15 nel 2024. Adesso, l’uscita di “Musica Triste” sarà l’occasione per Emis Killa di passare del tempo con i propri fan durante l’instore tour nelle principali città italiane che partirà venerdì 5 dicembre da Milano e si concluderà giovedì 11 dicembre a Torino, passando per Piove di Sacco (Padova), Bari, Napoli, Roma e Bologna. Per i fan milanesi, inoltre, ci sarà un’occasione speciale: venerdì 5 e sabato 6 dicembre, infatti, sarà adibito un temporary shop dedicato, dove sarà possibile acquistare il merch di Emis Killa e i vari formati fisici di “Musica Triste”, incontrare l’artista durante l’instore, oltre a vivere altre sorprese disponibili all’interno dello shop.



