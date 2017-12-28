Enrique Iglesias, papà due volte!

Il cantante e Anna Kournikova festeggiano la nascita dei loro gemellini

La notizia è di quelle che mettono di buon umore, ma subito dopo la gioia per un evento come la nascita di due cuccioli d’uomo in casa Iglesias, si insinua una domanda che in un’epoca come la nostra fatta di sovraesposizione e social network sembra inusuale: come ha fatto il mondo a non accorgersene?

Nicholas e Lucy sono nati sabato a Miami e nessun paparazzo è riuscito ad immortalare le rotondità dell’ex tennista e compagna del cantante da sedici anni. È vero che, sin dall’inizio della loro relazione, Iglesias e la Kournikova hanno sempre tenuto un basso profilo, evitando tappeti rossi ed eventi mondani in genere, riuscendo (miracolosamente) a tenere privata la loro vita insieme. Non è dunque poi così strano se della gravidanza il gossip mondiale è rimasto all’oscuro. Col senno di poi qualche indizio c’era. Lo scorso giugno Anna si è fatta fotografare con la proprietaria di un negozio d’articoli per l’infanzia, nella cui descrizione si leggeva: “guardate chi fa shopping per un’amica”? Da allora non sembrano esistere altri scatti della Kournikova, se non immagini di lei di spalle o foto fatte da lei al suo cane.



Ma c’è di più! Lo scorso 7 dicembre la sorellastra di Enrique, Ana Boyer Preysler, si è sposata sull’isola privata di Mustique non lontana da Miami, ma Enrique ed Anna non si sono presentati. Il tour di Enrique si è concluso il 22 novembre e, da quello che sappiamo, i rapporti con la sorellastra sono sempre stati ottimi, quindi Iglesias doveva avere un ottimo motivo per non partecipare.



E quale migliore motivo della nascita dei suoi figli?Congratulazioni alla coppia e tanti complimenti per la gestione dei loro affari privati. Qualora volessero avventurarsi in una nuova carriera alternativa, ci permettiamo di suggerire la creazione di tutorial online (o un libro) su come mantenere un segreto a Hollywood!



Il tour internazionale di Enrique inizierà a marzo 2018 con nove date in tutto e chiusura a Mosca (patria della Kournikova) il 1 giugno.



Zac Attack

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