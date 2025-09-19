Ernia a RTL 102.5: “Le mie canzoni sono il mio modo di dire ciò che tengo dentro. Nel disco ci sono feat con alcuni degli artisti che ascoltavo da ragazzino e sono felice di avere collaborato con loro”

Redazione Web

19 settembre 2025, ore 17:30

Nel corso di “The Flight”, il cantante ha presentato in diretta radiofonica “Per Soldi e Per Amore”, il suo ultimo disco, rilasciato oggi

Ernia è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Per Soldi e Per Amore”, il suo ultimo album, rilasciato oggi. “Per Soldi e Per Amore” è il lavoro più intimo e introspettivo della carriera di Ernia: un disco che riflette sul passato, sulle figure chiave della sua vita e sulle motivazioni profonde che danno senso al quotidiano: dal lavoro all’amore, dalle amicizie al rapporto con i genitori. Con questo progetto, Ernia si ferma a osservare il proprio percorso nel delicato passaggio dei 30 anni, un’età di transizione in cui le prospettive cambiano e ci si confronta con nuove consapevolezze: si riconoscono ferite e successi, si impara a convivere con la solitudine senza tradirsi e a dare valore alle relazioni. “Per Soldi e Per Amore” è quindi un viaggio nella maturità, un tentativo di sciogliere le dicotomie che da giovani possono diventare conflitti interiori, alla ricerca di una convivenza pacifica tra contrasti e fragilità. Un disco che avvicina e mette in dialogo le due anime dell’artista, Ernia e Matteo, completando un percorso che da sempre caratterizza la sua scrittura. Ai microfoni di RTL 102.5, Ernia racconta: «Questo progetto ha una storia tortuosa, perché io avevo un altro album molto diverso un anno fa. Verso ottobre l’ho ascoltato ma non lo sentivo mio. L’ho cestinato e mi sono messo a rifarlo da capo. Inizialmente sarebbe dovuto uscire prima dell’estate, verso aprile e maggio, poi in realtà con la gravidanza della mia compagna a luglio, ho pensato di spostare l’uscita a settembre, in modo da dedicarmi per i primi mesi alla bambina». «Sarebbe bastato un altro mese per concludere il disco che avevo, ma, alla fine, l’ultima parola ce l’ha sempre l’artista, soprattutto perché poi sono io che ci metto la faccia. Devo dire che il mio team mi ha sempre rispettato su questa cosa. Mi hanno sempre detto che potevano consigliarmi fino ad un certo punto. Di quel materiale, qualche barra è rimasta e le cose che avevo in testa sono comunque state rimischiate o messe in altri pezzi» continua il cantante.


LE TRACCE DI “PER SOLDI E PER AMORE”

Il disco è composto da 12 tracce, con la produzione e la direzione artistica curate da Charlie Charles, producer multiplatino e compagno di un rapporto nato agli esordi e oggi pienamente realizzato in un progetto tanto personale quanto universale. «Io non avevo mai lavorato con Charlie Charles, ci siamo un po’ trovati. Lui era in un momento di stallo, io ero andato un paio di volte da lui in studio e avevamo delle tracce del mio vecchio disco su delle sue produzioni e siamo ripartiti da quello che avevamo. Da lì poi abbiamo continuato e ci siamo sempre chiusi un po’ di più in questo progetto. Da gennaio siamo partiti a cannone fino ai primi di luglio a martellare e produrre» ha rivelato Ernia in diretta su RTL 102.5. A rendere il lavoro ancora più ricco, Ernia ha scelto di aprirsi al confronto con quattro artisti e amici che hanno avuto un ruolo significativo nel suo percorso musicale: Kid Yugi, Marracash, Club Dogo e Madame. Le collaborazioni non sono semplici incursioni, ma dialoghi artistici che rispecchiano le diverse anime del disco, contribuendo a dare forma a un racconto corale fatto di esperienze, vissuti e prospettive differenti. In merito alle collaborazioni in “Per Soldi e Per Amore”, Ernia ha spiegato: «Ci sono state due collaborazioni che sono state più facile, ovvero Kid Yugi e Madame, perché sono molto vicini alla mia età e sono dei grandi artisti. Kid Yugi forse è il più forte die giovani in Italia nel rap e Madame è grandissima, lei fa questa cosa che è rap ma non è rap, è pop ma non è pop, ed è molto brava. Loro sono venuti in studio ed è andata bene la prima. Invece Club Dogo e Marracash sono molto più grandi di me, sono gli artisti che io ascoltavo da ragazzino. Per fortuna hanno accettato di collaborare e sono molto felice di avere questi featuring nel disco. Non è mai stato un grosso problema per me mandare in giro le mie tracce, come ho fatto con loro, perché è una forma creativa. Se dovessi dire le stesse cose a voce, non riuscirei. È il mio modo di dire determinate cose che magari mi tengo dentro e che in questa forma riescono ad uscire».


INSTORE TOUR

In occasione dell’uscita di “Per Soldi e Per Amore”, Ernia incontrerà i fan nelle tappe del suo Instore Tour: il 19 settembre a Milano, il 20 settembre a Bari, il 22 settembre a Roma, il 23 settembre a Napoli e il 25 settembre a Padova. «In tutti gli eventi e le experience con il pubblico mi trovo benissimo. La mia fanbase è composta da ragazzi dai 20 anni in poi e sono tutti abbastanza educati e gentili. Sono fortunato perché penso che il mio pubblico mi assomigli, dopo cinque dischi inizio ad esserne quasi certo» racconta Ernia in “The Flight”.


