Eruzione vulcanica in Islanda, Grindavík città fantasma. Dichiarato lo stato d’emergenza

ABITANTI, LA LAVA NEL GIARDINO

"Questo è lo scenario che temevamo di più, la lava in prossimità di un centro abitato. La lava scorre nel giardino", ha riferito uno dei residenti che hanno dovuto abbandonare le case. Le immagini in diretta pubblicate già durante la notte dai media locali mostrano i getti di lava arancione incandescente che si alzano contro il cielo scuro dell'inverno. Si tratta della quinta eruzione vulcanica in Islanda in due anni. L'Islanda ospita 33 sistemi vulcanici attivi, il numero più alto in Europa,e si trova a cavallo della dorsale medio-atlantica, una fessura nel fondo dell'oceano che separa le placche tettoniche eurasiatica e nordamericana.