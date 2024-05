Europee, il 9 maggio slogan anti-astensionismo sui monumenti nell'Unione: l'Arco di Trionfo e il Colosseo

L'Arco di Trionfo di Parigi, il Colosseo di Roma e la Grand Place di Bruxelles sono tra i molti monumenti dell'Ue che saranno illuminati in occasione della Giornata dell'Europa, che si celebra il 9 maggio.

Il messaggio

Ma a campeggiare sarà un messaggio legato a doppio filo con le Europee del 6-9 giugno: lo slogan coniato per la campagna elettorale "Usa il tuo voto. O altri decideranno per te". In alternativa sui monumenti sarà proiettata la bandiera blu-stellata nella notte tra l'8 e il 9 maggio.

L’Eurocamera

E' quanto ha annunciato l'Eurocamera. Tra gli altri edifici e monumenti simbolo che partecipano all'iniziativa ci sono il Parlamento nazionale di Vienna, il Samuel Beckett Bridge e gli edifici del Parlamento nazionale di Dublino, il municipio di Vilnius, Fort St Angelo a La Valletta, il Palazzo presidenziale di Bratislava, piazza Cibeles a Madrid, il Parlamento nazionale di Bucarest. "Con queste illuminazioni che si svolgono nelle città di tutto il continente, il Parlamento europeo e le autorità nazionali e locali collaborano per inviare un messaggio di unione a 440 milioni di cittadini europei sull'importanza che queste elezioni Europee avranno per il futuro di tutti. Il 9 maggio, la Giornata dell'Europa, non è solo un giorno di commemorazione, ma anche un giorno per pensare al nostro futuro comune. La vicinanza di questa giornata alle elezioni la rende più significativa che mai", spiega il Pe.

Il Campidoglio

E in occasione della Giornata dell'Europa e del lancio della campagna istituzionale ‘Usa Il Tuo Voto’, l'Ufficio in Italia del Parlamento europeo e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con Roma Capitale e Associazione Civita, organizzano per giovedì una serie di eventi di celebrazione, dibattito e sensibilizzazione in vista delle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno. Come informa una nota la festa serale a Piazza del Campidoglio, aperta dai saluti del sindaco Roberto Gualtieri e dalla proiezione del video del Parlamento europeo per le elezioni 2024, si svilupperà tra letture di testi sulla democrazia e l'integrazione europea, immagini e musiche con la partecipazione di Alfa, Lorenzo Baglioni, Lino Banfi, Cristiana Capotondi, Ludovica Coscione, Anna Favella, Leo Gassmann, Giulia Molino, Alessandro della Giusta, Edoardo Purgatori. Laura Squillaci, giornalista Rai, presenterà la serata che sarà ad ingresso libero. Alle 21 il sindaco, gli artisti presenti, Carlo Corazza, direttore dell'Ufficio in Italia del Parlamento europeo e Antonio Parenti, Rappresentante in Italia della Commissione europea premeranno un bottone che darà il via simbolico all'illuminazione con i colori europei in tutto il Paese di templi, anfiteatri, borghi, piazze, municipi, chiese e altri monumenti e luoghi simbolo della cultura, identità e creatività italiana ed europea.