Vittorio Feltri scatenato: Tajani un giornalista mediocre, Gasparri un correttore di bozze

Su un qualsiasi motore di ricerca, si provi a digitare “Feltri contro…” senza terminare la frase. Il risultato è interessante: appare un lungo elenco di nomi o situazioni.

GLI ATTACCHI RECENTI

Le ultime intemerate del direttore del Giornale non hanno risparmiato Ilaria Salis (‘cameriera di Catanzaro’), Carola Rakete (‘gambe piene di peli che sembrano quelle di un terzino della Spal’), ne ha avute per Mimmo Lucano e in passato non l’ha mandata a dire a Elly Schlein, Gino Cecchettin, Michela Murgia. Andando un po’ più a ritroso, come dimenticare il rimbrotto a David Parenzo, che a dire di Feltri aveva rotto le scatole (non era questo il termine esatto utilizzato) con l’antifascismo; o quando durante gli scontri alla Sapienza aveva apostrofato gli studenti come ‘lazzaroni e violenti’ sostenendo che la polizia aveva usato lo ‘strumento didattico più adatto, cioè il manganello’.

IL BOTTA E RISPOSTA

Insomma, a finire sotto i radar dell’ex direttore de L’Indipendente e Libero, non si sta mai troppo comodi. Vittorio Feltri, ora direttore editoriale del Giornale, è un ‘generoso’ commentatore dei fatti dell’attualità e della politica. E come non aspettarsi un’analisi puntuale sulle elezioni europee? In un editoriale sul suo giornale ha attaccato Forza Italia, che, a suo giudizio, avrebbe supportato Ursula von der Leyen, tagliando fuori dai giochi Giorgia Meloni. In risposta sono arrivate una pioggia di critiche piuttosto sferzanti, tacciato di essere rimbambito, di avere una demenza senile e quelli più gentili lo hanno definito un maleducato. Ma il vecchio volpone, al quale con difficoltà si penserebbe come a un uomo permaloso, non ha rinunciato alla replica, e durante l’intervista al Fatto Quotidiano si è tolto più di qualche sassolino dalla scarpa, a ne ha avute veramente per tutti.

FELTRI ON FIRE

Vittorio Feltri, innanzitutto, ha sostenuto di aver soltanto espresso una considerazione personale, per la quale è stato ricoperto di insulti. E ha continuato: ‘e questo la dice lunga sul livello di elaborazione intellettuale di questi signori e sui loro argomenti. Poveretti’, prima stoccata blandendo il suo fioretto. Poi il nuovo attacco: Il primo ad essere tritato è il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il giornalista racconta che il vicepremier aveva lavorato nel suo giornale e lo giudica ‘anonimo’ come redattore, ‘un pirla qualsiasi’. Feltri gli riconosce che dopo la morte di Berlusconi, “non si è comportato male, se non altro ha tenuto in piedi la baracca”, il direttore ribadisce che non ha condiviso il comportamento a Bruxelles, una critica accettabile, salvo poi concludere il ragionamento dichiarando “mica gli ho dato del cornuto, c**o!”. Boom! Via con la prima. Poi vira, se la prende con Maurizio Gasparri, reo di avergli corretto un refuso in un tweet. Lo accusa di averlo preso per i fondelli (non è questo il termine che usa Feltri, ovviamente) e lo invita a fare il correttore di bozze. In chiusura, gli viene chiesto un commento sulla confusione senile attribuitagli dal forzista Paolo Barelli. Risposta: “Non so chi sia”. Arriva il turno di Sallusti, direttore responsabile dello stesso giornale, colpevole di aver preso le distanze dall’editoriale “faccia quello che vuole” lo esorta, “io me ne sbatto i co**ni”. Si ricompone, il direttore, e con aria dimessa chiosa: “non volevo litigare con nessuno”.