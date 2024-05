Eurovision 2024, questa sera la prima semifinale: tutto quello che c’è da sapere

La più grande - e più dichiaratamente trash – manifestazione musicale d’Europa sta per cominciare. Questa sera si terrà infatti la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, a cui ne seguirà una seconda giovedì 9 per poi arrivare al Grand Final di sabato 11. Saranno 15 i Paesi che questa sera si giocheranno la possibilità di passare alla finale: ad accedere alla serata di sabato saranno in dieci, a cui si sommeranno gli altri dieci che si qualificheranno giovedì. A concorrere per la vittoria saranno quindi ventisei Pesi: i venti selezionati nelle prime due serate, a cui si aggiungeranno i Big Five e la Svezia, vincitrice dello scorso anno.

EUROVISION, TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

La serata, presentata dalla Malmö Arena (Svezia) da Petra Mede e Malin Åkerman, darà ufficialmente il via alla 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Ideato nel dopoguerra sul modello di Sanremo, l’Eurofestival prevede in tutto tre serate: due seminali (la prima questa sera e la seconda giovedì 9) e la finale di sabato 11 in cui verrà decretato il vincitore, che prenderà il testimone da Loreen, che l’anno scorso trionfò con la sua Tattoo. Saranno in 15 a tentare questa sera l’accesso alla finale: a salire sul palco saranno anche i rappresentanti di Regno Unito (Olly Alexander) e della Germania (Isaak), qualificati di diritto. Ogni anno infatti cinque Paesi accedono automaticamente alla finale: ai sopracitati si aggiungono Italia, Spagna e Francia (oltre al vincitore della precedente edizione, in questo caso la Svezia). A stabilire il vincitore sarà poi la somma del televoto e delle giurie internazionali: da regolamento, è vietato votare per la nazione di appartenenza. Nelle due semifinali sarà però possibile televotare soltanto nella serata in cui partecipa il proprio Paese (l’Italia dovrà quindi aspettare giovedì, quando si esibirà Angelina Mango).

L’ORDINE DI USCITA DEGLI ARTISTI NELLA PRIMA SEMIFINALE

Ad esibirsi questa sera alla Malmö Arena saranno, in ordine: Cipro (Silia Kapsis, “Liar”); Serbia (Teya Dora, “Ramonda”); Lituania (Silvester Belt, “Luktelk”); Irlanda (Bambie Thug, “Doomsday Blue”); Regno Unito (Olly Alexander, “Dizzy”); Ucraina (Alyona Alyona & Jerry Heil, “Teresa & Maria”); Polonia (Luna, “The Tower”); Croazia (Baby Lasagna, “Rim Tim Tagi Dim”); Islanda (Hera Björk, “Scared of Heights”); Germania (Isaak, “Always On The Run”); Slovenia (Raiven, “Veronika”); Finlandia (Windows95man, “No Rules!”); Moldavia (Natalia Barbu, “In The Middle”); Svezia (Marcus & Martinus, “Unforgettable”); Azerbaijan (Fahree feat. Ilkin Dovlatov, “Özünlə Apar”); Australia (Electric Fields, “One Milkali”); Portogallo (Iolanda, “Grito”); Lussemburgo (Tali, “Fighter”). Al di fuori della gara, sono previste le esibizioni di Benjamin Ingrosso e Johnny Logan.

I FAVORITI PER LA VITTORIA

Secondo i bookmakers, alla vigilia della prima semifinale il super favorito per la vittoria è il croato Baby Lasagna: l’artista classe 1995 ha scelto di presentarsi all’Eurovision con un brano fortemente autobiografico, “Rim Tim Tagi Dim”, che racconta l’addio alla campagna di un ragazzo che lascia casa e affetti per inseguire il sogno della musica. I pronostici favoriscono poi Nemo, il rappresentate della Svizzera, e Angelina Mango, che si esibirà a Malmö con “La Noia”. La trionfatrice di Sanremo ha infatti, secondo le previsioni, il 12% di chance di replicare il risultato Måneskin. Seguono poi Ucraina, Irlanda, Paesi Bassi, Francia.