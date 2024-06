Billie Eilish: "Ho perso tutti gli amici per colpa della fama"

Aveva solo quindici anni quando la sua Ocean Eyes la consacrò come enfant prodige nelle classifiche mondiali. La fama improvvisa però, le presentò presto il conto da pagare: “Quando sono diventata famosa ho perso tutti i miei amici, è stata dura”, ha rivelato Billie Eilish in una recente intervista.

BILLIE EILISH: “LA COSA PEGGIORE CHE MI SIA CAPITATA”

Ospite nel podcast di Lily Allen e Miquita Olivier, Billie Eilish ha raccontato come il successo, raggiunto ad appena 15 anni, sia stato per lei una lama a doppio taglio. Se l’idea comune è che collezionare dischi di platino possa portare a una popolarità anche tra i propri coetanei, così non è stato per la 22enne losangelina: “Al mio ventesimo compleanno ricordo che mi sono guardata attorno e tutte le persone che erano lì a festeggiarmi era gente che avevo assunto. E avevano tutti almeno 15 anni in più di me”. In particolare, l’artista - che recentemente ha pubblicato il suo terzo disco, "Hit Me Hard and Soft" – ha ricordato di come una sua ex dipendente abbia tagliato i ponti con lei una volta cambiato impiego, smettendo completamente di parlarle: “È stata la cosa peggiore che mi sia capitata. Quella vicenda mi ha fatto capire: 'Aspetta un attimo, questo è un lavoro”. Eilish aveva già raccontato la difficoltà di conciliare notorietà e amicizie, nel 2019 quando uscì il suo album di debutto: “Essendo andata in tour, so come funziona. So che te ne vai e che i tuoi amici sono tristi. Quindi, te ne vai abbastanza a lungo da far sì che la vita vada avanti e loro continuino a fare le loro cose. È lo stesso se qualcuno muore. Devi andare avanti”.

IL TOUR MONDIALE E LA POLEMICA SUI CONCERTI TROPPO LUNGHI

Il prossimo autunno, la voce di “LUNCH” sarà in giro per il mondo per presentare al grande pubblico la sua ultima fatica discografica, con una tournée che farà tappa anche a Bologna l’8 giugno 2025. A proposito di concerti, recentemente la star si è scagliata contro colleghi e colleghe che mettono in piedi show troppo lunghi, scatenando la polemica: “Non farò uno spettacolo di tre ore, è letteralmente da psicopatici. Nessuno lo vuole. Ragazzi, voi non lo volete. Non lo voglio io. Non lo vorrei nemmeno come fan. Il mio artista preferito al mondo non provo ad ascoltarlo per tre ore”, aveva detto.