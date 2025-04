The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni da Milano

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia de La Zac per raccontare, in collegamento da Milano, questo nuovo viaggio straordinario, che lo sta portando in giro per tutt’Italia a partire dal Teatro dell’Opera. 120 concerti in 48 teatri da gennaio a dicembre 2025: il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS” è la terza parte del progetto live “Solo”, iniziato proprio al Teatro dell’Opera di Roma nel gennaio 2022 e proseguito nel 2023. Ieri, durante un'intervista ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha raccontato: «È il nostro tredicesimo appuntamento insieme e tra poco atterrerò definitivamente a Milano, proveniente da Genova, dove mi sono esibito al magnifico Teatro Carlo Felice. Quel teatro ha un’architettura particolarissima perché è un teatro riedificato ma all’interno ha sulle pareti come dei balconi, e ieri c’era le raffiche di vento, però l’avventura e il volo così è stato ancora più eccitante. Sarò al Teatro Arcimboldi di Milano e poi avrò un giorno libero, per riposare le ali. Di solito io cerco di dormire per recuperare le energie perché il concerto è bello intenso ed è la cadenza che stanca». L’intera trilogia, con un totale di 280 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni. In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.





Le domande degli ascoltatori

«Sicuramente il primo palco al centro, che è avvenuto nello Stadio Flaminio proprio per la diversità e la rivoluzione che c’è rispetto al palco a specchio, tradizionalmente teatrale. La prima volta fu un’impresa davvero perché significava rivoluzionare la diffusione dell’audio, la sistemazione delle luci e la visibilità tutto intorno a 360°. Insomma, un primo esperimento che poi ho portato avanti in diverse altre occasioni. Sempre al centro però, in epoca moderna, quando è stato posizionato nella parte centrale dell’Arena di Verona, facendo un concerto che è stato anche utilizzare finalmente l’Arena proprio nella sua struttura ideale. Un’altra sfida grossa che mi viene in mente è stata quella discografica di “Oltre”, un album doppio che aveva un sottotitolo curioso e aveva 20 canzoni inedite e ci ho messo molto a farlo, con tanti ospiti. A ripensarci però, forse salire sul mio primissimo piccolo palco a Cento Celle, quando avevo 13 anni ed ero timido e chiuso, è stata la prima sfida. Tutto dipese da quell’avvenimento» ha risposto Claudio Baglioni alla domanda di un’ascoltatrice nella quale chiedeva quale è stata la sfida più importante che ha affrontato nella sua carriera. Un’altra ascoltatrice, invece, chiede a Claudio Baglioni se, secondo lui, è meglio volare o navigare: «Navigare e volare hanno molte cose in comune, ma non saprei dire cosa è meglio. Prima di intraprendere questo piano di volo, avevo raccolto delle informazioni per essere esperto e per farmi suggestionare con qualche indizio. Sembra che noi navighiamo da 6000 anni prima di Cristo, quindi abbiamo imparato presto, volare invece da poco più di un centinaio d’anni. Al tempo di oggi, si assomigliano molto secondo me, perché puoi anche navigare in cielo e volare in mare. A me piace molto nuotare e la sensazione che si ha in certi momenti è quella di dimenticare che puoi sentirti sospeso e non tenuto dall’acqua, in questo c’è un'illusione che assomiglia abbastanza alla realtà».





I prossimi appuntamenti su RTL 102.5

