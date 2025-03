The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni da Pisa

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per raccontare, in collegamento da Pisa, questo nuovo viaggio straordinario, che lo sta portando in giro per tutt’Italia a partire dal Teatro dell’Opera. 120 concerti in 48 teatri da gennaio a dicembre 2025: il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS” è la terza parte del progetto live “Solo”, iniziato proprio al Teatro dell’Opera di Roma nel gennaio 2022 e proseguito nel 2023. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha raccontato: «Si vola avanti, va tutto bene. Mi sono esibito l’altro ieri a Firenze, al Teatro della Pergola, uno dei più preziosi e antichi d’Italia. Abbiamo fatto il brindisi con gli assistenti di volo a viaggio terminato. Il giro è molto vivo». L’intera trilogia, con un totale di 280 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni. In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.





LE DOMANDE DEGLI ASCOLTATORI

«Piano piano, senza nessuna vera intenzione. Io a 13 anni ho fatto per puro caso un concorso di voci nuove nel quartiere periferico e quando mi dissero che non ero male, cominciai i primi studi musicali di teoria. Poi ho studiato pianoforte presso un maestro, fino a che mio padre decise di fare un investimento, che credo gli sia costato tanto allora, e che era un pianoforte verticale che venne messo in casa mia per poi continuare con gli studi di armonia e composizione. Ogni tanto avevo anche la tentazione di provare il conservatorio, ma cominciai a fare una serie di corsi disordinati. A 16 anni ho cominciato a scrivere delle piccole canzoni, dei componimenti brevi. Il primo vero brano l’ho scritto su una poesia di un poeta e scrittore che è Edgar Allan Poe. Scrissi questo primo pezzo e il secondo invece su Beethoven. Il primo pezzo interamente mio si chiama “Signora Lia”. All’inizio canticchiavo, poi cominciai a suonare ma non pensavo che sarei diventato un cultore» ha risposto Claudio Baglioni alla domanda di un’ascoltatrice nella quale chiedeva all’artista come ha iniziato a scrivere canzoni. Un altro ascoltatore, invece, chiede a Claudio Baglioni se ha preso parte alla scelta di luci e scenografie dei live: «Beh si, sono un po’ un architetto credente ma non praticante. Mi impiccio specialmente nelle cose che mi riguardano. Siamo partiti dalla scatola nera, che sono i teatri lirici, e abbiamo cercato di sviluppare questo terzo capitolo e cercare delle novità rispetto alle edizioni precedenti. Il tutto si basa sulla coesistenza di realtà, fantasia e immaginazione, di vita e sogno. Sono dimensioni che sono come dei vasi comunicanti, quindi anche tutti i complessi di illuminotecnica sono sia analogici che digitali, con l’intervento poco consueto dei laser in un teatro tradizionale, che fanno proprio scenografia, ambienti, stanze, volumi. Tutta la parte degli occhi è molto godibile ».





I PROSSIMI APPUNTAMENTI SU RTL 102.5

"The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni” sarà in onda ogni mercoledì, alle 16:10, su RTL 102.5, in radio e in radiovisione (canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), in live streaming e sempre disponibile on demand sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Claudio Baglioni, direttamente dai luoghi e dalle città della sua tournée, racconterà aneddoti, curiosità e aggiornamenti per un vero e proprio diario di bordo del suo “piano di volo”. Un appuntamento speciale pensato per regalare agli ascoltatori notizie esclusive direttamente dal dietro le quinte di “PIANO DI VOLO soloTRIS”, un'occasione unica per vivere le emozioni di questo viaggio straordinario.