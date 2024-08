Eurovision Song Contest 2025 si farà a Basilea il 13, 15 e 17 maggio Photo Credit: eurovision.tv

Ufficializzata la città che ospiterà la manifestazione canora, lo show si terrà a St. Jakobshalle

L’Eurovision Song Contest 2025 si svolgerà a Basilea. L'annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa dall'European Broadcasting Union (EBU) e l’emittente organizzatrice SRG SSR. La 69esima edizione della manifestazione musicale andrà in scena il 13, 15, e 17 maggio presso la St. Jakobshalle, a Münchenstein, nei pressi della città considerata la capitale culturale del Paese elvetico. Dunque, è stata Basilea a vincere il duello con Ginevra, l'altra città elvetica candidata ad ospitare l'Eurovision Song Contest. Il concorso si terrà per la prima volta nella parte di lingua tedesca della Svizzera. Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest, ha dichiarato: "L’EBU è entusiasta che Basilea sia stata scelta come città ospitante dell’Eurovision Song Contest 2025. Il Concorso è nato in Svizzera, a Lugano, nel 1956, ed è fantastico riportarlo nel suo luogo di nascita quasi 70 anni dopo". La sede dell'Eurovision Song Contest 2025 Sarà la St. Jakobshalle Basel, con una superficie di 20.000 metri quadrati, ad ospitare il concorso al quale per l'Italia prenderà parte l'artista vincitore del Festival di Sanremo (a meno che non rifiuti). Ristrutturata nel 2018, oggi è una delle arene più moderne e multifunzionali d’Europa. La capienza massima risulta essere di 12.400 posti. Eurovision Song Contest 2024: come è andato L'Eurovision Song Contest quest'anno si è tenuto a Malmö, in Svezia. A trionfare è stato il cantante svizzero Nemo con il brano The Code. A rappresentare i colori dell'Italia è stata Angelina Mango, con La Noia, il pezzo con il quale ha vinto al Festival di Sanremo. Per la giovane artista scoperta da Amici di Maria De Filippi un buon settimo posto.

Argomenti

Basilea Eurovision Song Contest

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti