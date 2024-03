Evazione Fiscale, influencer nel mirino della Finanza di Bologna

Stretta sugli influencer. La Guardia di Finanza di Bologna ha recuperato oltre 11 milioni di euro di redditi non dichiarati, attraverso degli accertamenti su alcuni personaggi famosi attivi su diverse piattaforme. Il più noto è l'imprenditore Gianluca Vacchi, con 22 milioni e mezzo di followers, a cui sarebbero stati contestai 7 milioni di euro. Due milioni di euro sarebbero stati, invece, contestai a Luis Sal , ex socio di Fedez. Nel mirino delle Fiamme Gialle anche due giovanissime Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli, completamente sconosciute al fisco, che hanno mostrato da subito un’ampia collaborazione, L’inchiesta, nata ambito delle verifiche sul boom del fenomeno degli influencer nel post Covid, ha anche coinvolto sex workers attivi sui siti a pagamento. La Guardia di Finanza di Bologna nell’ambito dei controlli ha ricostruito i proventi ottenuti attraverso pubblicazioni sui social, collaborazioni con aziende e l'inserimento di contenuti su siti d'intrattenimento per adulti.





La replica di Luis Sal

"Non sono un evasore: ho sempre dichiarato tutto, ho sempre pagato tutte le tasse, spesso in anticipo, a credito. E' in corso una indagine: sono normali controlli che vengono fatti. Fortunatamente ho dei professionisti che si occupano di dichiarare le cose, come si deve, da anni. E vedremo come andrà a finire. Nel frattempo mi dispiace che venga scritto 'Luis Sal evasore', 'influencer che non pagano le tasse'...è un po' antipatico. Anche io, se mi vedessi per strada in questo momento, mi tirerei uno schiaffo. Quindi, se mi vedete per strada, vi prego, di non menarmi". Così Luis Sal ha commentato l’accertamento della Guardia di Finanza di Bologna.