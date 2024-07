Party 'abusivo' sull'isolotto delle Femmine a Palermo. La marchesa, proprietaria dell'isola, smentisce

È una riserva naturale o una proprietà privata? È off limits al personale non autorizzato o no? Ha competenza la Lipu- -Lega protezione uccelli- sul parco o la proprietà?

L'INTERVISTA ALLA PRORPIETARIA

A queste e altre domande la marchesa Paola Pilo Bacci, proprietaria dell’isola, ha cercato di dare risposta sulle pagine del Corriere della Sera. La vicenda si riferisce a qualche giorno fa, quando due fratelli gemelli hanno festeggiato il loro compleanno sull’isolotto di fronte alla costa palermitana, generando non poche polemiche. Gli abitanti del territorio circostante, infastiditi dagli schiamazzi, hanno avvisato le forze dell’ordine che hanno intimato ai partecipanti di sgombrare immediatamente la riserva. Dal 1997 quella piccola porzione di terra è gestita dalla Lipu, secondo cui l’accesso all’atollo è interdetto.

I FATTI CONTESTATI

La storia che ha raccontato Pilo Bacci ha un’altra lettura dei fatti. I festeggiati, che avevano organizzato un party in un locale sulla costa di fronte, avrebbero chiesto alla marchesa, nonché proprietaria, nonché lontana parente, di recarsi sull’isola per girare delle riprese che sarebbero servite per pubblicizzare quel territorio, che è in vendita da qualche anno, e come ricordo dell’evento. La festa, secondo la nobildonna, era solo la simulazione di una celebrazione al fine di rendere le immagini più accattivanti. A sostegno della teoria, ha aggiunto che il dj era un ex sottoufficiale della Guardia Costiera e che, quindi, non si sarebbe prestato a fare qualcosa di irregolare. Il giornalista le ha contestato che le forze dell’ordine non sarebbero intervenute a fronte di una situazione regolare. Ma la donna ha rimbalzato la responsabilità sulla Lipu, che avrebbe chiamato la Finanza senza motivazione.

LA VENDITA

Di fatto, la vicenda ha provocato qualche guaio giudiziario anche alla signora, oltre che agli organizzatori e partecipanti, a causa di una denuncia sporta in Procura. La marchesa ha derubricato a sciocchezze gli articoli dei giornali e ha imputato la querela alla scarsa competenza in materia legale... In ogni caso, il clamore intorno a quanto accaduto, ha favorito la diffusione della notizia della vendita dell’isola. La richiesta è di un milione e 650 mila euro, Christy International Real Estate l’ha messa sul mercato ed è in attesa offerte congrue. All’annuncio, bisognerà aggiungere che il terreno è da ripulire, poiché la simulazione non ha previsto il ripristino dell’ambiente: gli attori hanno lasciato cicche, bottigliette e immondizia varia. Alla marchesa bisogna spigare che, se il terreno è privato, la pulizia è a carico del proprietario.