F1, Charles Leclerc conquista la pole position del Gp d'Azerbaigian

Per la quarta volta consecutiva è Charls Leclerc a conquistare la pole position del gran premio d'Azerbaigian, sulla pista di Baku. Il monegasco della Ferrari ha chiuso in 1'41"365 precedendo la McLaren dell'australiano Oscar Piastri, 1'41"686), e l'altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz, 1'41"805. Quarta piazza per il messicano della Red Bull Sergio Perez, che si lascia alle spalle l'inglese della Mercedes George Russell e il compagno di squadra, il leader iridato l'olandese Max Verstappen. A completare la top ten l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton, lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso e le due Williams di franco colapinto ed Alexander Albon. Fuori a sorpresa nel Q1 l'inglese della McLaren Lando Norris, che scatterà in 17/a posizione. il via della gara domenica alle 13. Molto soddisfatto, ovviamente, Leclerc, che a Baku dal 2021 parte in pole position: ''Questa è una delle mie piste preferite. Finora non è stato un weekend semplice, l'incidente nelle prime prove libere, poi nelle seconde libere abbiamo avuto problemi con un pezzo nuovo che avevamo portato e lì abbiamo perso un'altra mezz'ora. Non ero preoccupato, ma sapevo che c'era da recuperare. Il passo però c'è sempre stato e in qualifica, nel Q3 bisognava solo stare lontani dai muri. Nell'ultimo giro ho attaccato di più e il tempo mi è venuto naturale. La macchina mi ha dato buone sensazioni ed è fantastico essere in pole".