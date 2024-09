F1, la Ferrari di Charles Leclerc vince il Gran Premio d'Italia

Charles Leclerc vince il Gran Premio d'Italia, sulla pista di Monza, per la seconda volta in carriera, grazie ad una sorprendente strategia ad una sosta sola che consente al pilota della Ferrari di beffare le due Mclaren di Piastri e Norris, partite dalla prima fila. Quarta posizione per l'altra Ferrari di Carlos Sainz, sempre ad una sosta, che ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamiltom quinto, ed il campione del mondo in carica Max Verstappen, su Red Bull, senza vittorie da sei gare. A chiudere la top ten c'è la Mercedes di George Russel settimo, seguito dall'altra Red Bull di Sergio Perez, poi la Haas di Kevin Magnussen e la Williams di Alexander Albon al decimo posto. Piastri aveva superato Norris, partito dalla pole position, nel corso del primo giro, poi la differenza nelle strategie ha premiato la Ferrari, con Leclerc che ha resistito all'attacco dell'australiano della Mclaren, con gomme più fresche nel finale. Settima vittoria in carriera per Leclerc, seconda in stagione dopo quella conquistata nel gran premio di casa a Montecarlo. Prossimo appuntamento il Gran Premio dell'Azerbaigian, a Baku, domenica 15 settembre.