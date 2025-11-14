Fabrizio Moro a RTL 102.5: “I concerti sono il momento più bello e l’energia che ti arriva è la parte più bella del nostro lavoro. Finalmente in questo tour ci sarà anche il disco nuovo ‘Non ho paura di niente’

Redazione Web

14 novembre 2025, ore 20:00

Nel corso di “The Flight”, il cantante ha presentato in diretta radiofonica “Non ho paura di niente”; il suo nuovo album rilasciato oggi solo in cd e in vinile

Fabrizio Moro è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Non ho paura di niente”, il suo nuovo progetto discografico di inediti, rilasciato oggi solo in cd e in vinile. “Non ho paura di niente” è il 10° album in studio della carriera di Fabrizio Moro e segna il suo ritorno sulle scene a due anni e mezzo dall’ultimo progetto discografico. L’album contiene 9 nuove canzoni prodotte da Katoo e caratterizzate da testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva. Ai microfoni di RTL 102.5, Fabrizio Moro ha raccontato: «Il disco è uscito solo in fisico e non ho ancora avuto dei veri e propri feedback, sono un po’ spaesato. Quando un disco esce in digitale, si ascolta subito e si legge in tempo reale sui social il parere del primo ascolto. Mi piace molto il fatto di averlo fatto uscire in fisico, perché la mia generazione è quella di mezzo fra l’analogico e il digitale, è stato traumatico all’inizio. Per me l’album, in sé, è un’espressione importantissima di una parentesi della tua vita. Fare un album deve essere un’esigenza».

INSTORE TOUR E “NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026”

Fabrizio Moro presenterà il nuovo album al pubblico con un instore tour: l’artista incontrerà i fan a Roma, Napoli, Bari, Firenze, Milano, Torino, Catania e Palermo. «Negli instore mi faccio trasportare. È bello incontrare le persone, è molto bello gratificante, però passi da una condizione in cui sei stato mesi e mesi da solo a una condizione completamente opposta, in cui racconti tutto il lavoro in studio, in cui incontri tante persone. Insomma, devi metabolizzarla bene questa fase e non è semplice per uno come me, che sta sempre in casa e parla con poche persone. I fan mi regalano tanto, ci sono momenti in cui ti emozioni molto. È un momento molto profondo e intimo, ecco perché ti stanca, proprio a livello di anima, in senso buono. Ho un pubblico molto caloroso e nei miei firma copie non c’è solo la foto e la firma, c’è un bell’abbraccio e uno scambio» ha raccontato il cantante in diretta su RTL 102.5. L’anno prossimo Fabrizio Moro tornerà in tour con “NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026”, che inizierà con un’anteprima il 2 maggio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma e proseguirà poi da ottobre 2026 nei principali club italiani, facendo tappa a Padova, Senigallia, Milano, Venaria Reale, Firenze, Bologna, Napoli, Molfetta e Catania. In scaletta non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico e, per la prima volta, i brani che saranno contenuti nel suo nuovo album. «I concerti sono il momento più bello, si fanno i dischi per quella roba lì. L’energia che ti arriva all’impatto con il pubblico e con il palco è la parte più bella del nostro lavoro. Finalmente in questo tour ci sarà un disco nuovo e sarà un’emozione ancora più grande» ha concluso Fabrizio Moro nel corso di “The Flight”. RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.


