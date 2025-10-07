Famiglie italiane al limite: spesa stabile, ma una su tre taglia anche su cibo e beni essenziali

L'ANALISI DEI DATI ISTAT

In Italia la fotografia dei consumi familiari nel 2024 racconta una realtà in equilibrio precario: le spese restano complessivamente stabili, ma dietro la calma apparente dei numeri si nasconde un crescente disagio economico. Secondo l’ultimo rapporto dell’Istat, la spesa media mensile per famiglia si attesta a 2.755 euro, solo lo 0,6% in più rispetto all’anno precedente. Un incremento minimo, che riflette più la resistenza all’inflazione che un reale miglioramento del potere d’acquisto. Nonostante il dato complessivo sembri confortante, un terzo delle famiglie italiane ha dovuto stringere la cinghia anche su beni essenziali: il 31% dichiara di aver ridotto quantità o qualità dei prodotti alimentari acquistati, mentre oltre il 35% ammette di aver risparmiato anche su bevande e generi di prima necessità. Il carovita, alimentato dall’aumento dei prezzi energetici e dei costi di produzione, continua dunque a erodere il potere reale dei bilanci domestici. Rispetto al periodo pre-pandemia, le spese sono sì cresciute — nel 2019 la media era di 2.561 euro — ma l’inflazione ha corso molto più veloce: +18,5% contro un +7,6% delle spese. Ciò significa che le famiglie oggi spendono di più, ma acquistano meno. A incidere maggiormente è l’aumento dei costi dei servizi e del tempo libero, mentre la spesa alimentare rimane sostanzialmente stabile, pur con prezzi cresciuti del 2,5%. I prodotti alimentari e le bevande analcoliche pesano sul totale per il 19,3%, mentre le spese non alimentari — pari in media a 2.222 euro mensili — rappresentano oltre l’80% del totale.



