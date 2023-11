Fedez; “Sarò direttore musicale a Sanremo” a Viva Rai 2, ma in realtà è uno scherzo di Fiorello

Fiorello ne ha combinata un’altra delle sue. Oggi durante l’attesa della messa in onda del suo programma mattutino Viva Rai2, il conduttore ha inscenato una gag comica con protagonista Fedez . Lo ha chiamato e il cantante ha dichiarato: “Mi hanno proposto la direzione musicale di Sanremo e credo proprio che accetterò” . Tutti i giornali hanno riportato la notizia, ma in realtà era tutto uno scherzo di Fiorello, perché al telefono non c’era Fedez ma solo un imitatore.

La smentita

Fino alle 11 di stamattina, la stampa ha riportato la notizia, convinta che Fedez avesse davvero raccontato i suoi prossimi impegni a Fiorello. Ma poi è arrivata la smentita del rapper tramite storie Instagram, che stupito ha raccontato: “Io dormivo, perché ho fatto tardi con i live di X Factor, mi sveglio e sono su tutti i giornali” e poi ha continuato: “Quel pirla (detto amichevolmente) di Fiorello ha fatto finta che io fossi al telefono ma era un imitatore, era un tipo che parla come me”. Anche la moglie Chiara Ferragni, ascoltando l’intervento, ha chiarito: “È palese che non fossi tu”. Fedez poi ha smentito nuovamente le finte insinuazioni: ''No, non avrò la conduzione artistica di Sanremo, non credo succederà ma se dovesse succedere farebbe molto ridere''. Per concludere il cantante ha anche postato un audio inviatogli dallo stesso Fiorello: ''Abbiamo fatto una burla, tu stavi dormendo''.