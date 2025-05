Femminicidio a Civitavecchia, un 54enne si presenta ai carabinieri dicendo di aver ucciso la compagna

Un nuovo Femminicidio a Civitavecchia. Un uomo di 54 anni, venezuelano, ha confessato di aver ucciso la compagna, secondo quanto appreso una donna di 46 anni originaria della Bulgaria. La donna è stata ferita all'addome con più colpi di arma da taglio, forse un coltello. Il fatto di sangue si è consumato nella zona centrale della cittadina portuale. Il 54enne, intorno alle 14,15 , si è presentato alla caserma dei carabinieri di zona. Ai militari, ha detto di aver ucciso la 46enne. Immediatamente, i carainieri si sono presentati in via Gorizia. E lì, sulle scale dell'androne, è stato trovato il corpo della vittima. Indagini sono in corso in corso da parte del personale dell'Arma per capire il movente che ha spinto l'uomo a uccidere la compagna convivente.