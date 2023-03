Fenomanale Sighel, oro e argento ai Mondiali di short track

Straordinaria volata di Pietro Sighel ai Mondiali di short track di Seoul. Un’impresa che per l’Italia vale due medaglie: l'argento nei 1500 metri e uno straordinario oro nei 500. Sighel ha 23 anni, trentino delle Fiamme Gialle e figlio di Roberto, campione del mondo nel pattinaggio velocità allround nel 1992 a Calgary.

LA RIMONTA E POI L'ORO NEI 500 METRI

Per quanto riguarda la medaglia più pregiata, tutto si è giocato nel suo ultimo giro, che gli ha permesso una spettacolare rimonta: dalla terza alla prima posizione, credendoci fino alla fine. Sul ghiaccio del Mokdong Ice Rink di Seoul in Corea del Sud, l'azzurro, infatti, ha vinto in 41"166 precedendo il canadese Steven Dubois (41"223) e l'olandese Jens Van 'T Wout (41"243). Così per l'Italia arriva l'oro mondiale che in campo maschile mancava da ben 24 anni. L'ultimo a vincerlo era stato Fabio Carta nel 1999 a Sofia, dove s'impose nei 1500 metri.

DOPPIA MEDAGLIA AL COLLO DI SIGHEL: È ARGENTO NEI 1500

Nella gara dei 1500, invece, il 23enne delle fiamme gialle si è messo al collo anche la medaglia d'argento: sul traguardo è stato preceduto solo dal coreano Park Ji-Won (2'17"792), grande favorito della vigilia, e dal canadese Steven Dubois. Quest'ultimo, però, è stato squalificato, lasciando all'azzurro il secondo posto (2'17"898). Bronzo di giornata al canadese Pascal Dion (2'17"986).