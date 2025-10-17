Festa del Cinema 2025, Breve storia d’amore: trama e recensione del film con Pilar Fogliati

Festa del Cinema 2025, Breve storia d’amore: trama e recensione del film con Pilar Fogliati

Festa del Cinema 2025, Breve storia d’amore: trama e recensione del film con Pilar Fogliati Photo Credit: ANSA/FABIO FRUSTACI

Mario Vai

17 ottobre 2025, ore 11:30

Rampoldi sceglie di affrontare il tema del tradimento con uno sguardo intimo, evitando i moralismi

Presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, Breve storia d’amore segna l’esordio alla regia di Ludovica Rampoldi, nome già noto come sceneggiatrice di successo (1992, Esterno notte, La ragazza nella nebbia). Il passaggio dietro la macchina da presa è ambizioso, e il risultato, pur con qualche incertezza, convince per intensità emotiva e rigore formale.

BREVE STORIA D’AMORE, LA TRAMA

Il film, interpretato da Pilar Fogliati, Valeria Golino, Adriano Giannini e Andrea Carpenzano, racconta due coppie e due generazioni che si specchiano a distanza di vent’anni. Da una parte Lea e Andrea, trentenni immersi in una relazione apparentemente solida ma logorata da silenzi e disattenzioni; dall’altra Rocco e Cecilia, una coppia più matura che convive con il peso del tempo e della disillusione. L’incontro casuale tra Lea e Rocco accende una scintilla proibita che finirà per sconvolgere gli equilibri di entrambi i rapporti.

BREVE STORIA D’AMORE, LA RECENSIONE

Rampoldi sceglie di affrontare il tema del tradimento con uno sguardo intimo, evitando i moralismi e indagando piuttosto le ombre psicologiche dei suoi protagonisti. Il desiderio, la paura di invecchiare, la ricerca di sé attraverso l’altro: il film prova a raccontare la complessità dei sentimenti senza mai scadere nella semplificazione. Dal punto di vista formale, colpisce per eleganza visiva. Il montaggio essenziale e la direzione degli attori dimostrano una mano sicura, capace di valorizzare gli spazi domestici come luoghi della memoria e del confronto. Golino e Giannini offrono interpretazioni misurate; Fogliati conferma la sua versatilità, mentre Carpenzano regala leggerezza e autenticità al suo personaggio.

Non mancano tuttavia i limiti. Alcuni passaggi narrativi risultano poco incisivi, e in certi momenti la tensione si affievolisce, come se la sceneggiatura non sapesse sempre dove dirigersi. I toni, a metà tra dramma sentimentale e introspezione psicologica, non trovano sempre un equilibrio. Qualche scena si ripete, alcune motivazioni restano appena accennate, e la costruzione dei personaggi secondari non è all’altezza dei protagonisti. Ma Breve storia d’amore riesce comunque a sorprendere, e lo fa proprio quando sembra scivolare verso la prevedibilità. Il twist finale, inaspettato e piacevole, ribalta completamente le prospettive e obbliga lo spettatore a rileggere l’intera vicenda sotto una nuova luce. È un colpo di scena che non serve solo a stupire, ma a restituire profondità e senso al percorso dei personaggi, trasformando l’epilogo in una riflessione sul confine sottile tra verità e illusione.

L’opera prima di Ludovica Rampoldi è un film imperfetto ma vivo, coraggioso nella sua ricerca di autenticità. Non tutto funziona, ma ciò che funziona lo fa con forza. Breve storia d’amore “dice il fatto suo”, come si direbbe, e lo fa provando a raccontare con sincerità la complessità dei legami umani. E, in un panorama spesso appiattito su formule narrative prevedibili, questa è già una piccola vittoria.

Argomenti

Breve storia d'amore

Gli ultimi articoli di Mario Vai

Mostra tutti
  • Festa del Cinema di Roma 2025, Per te dí Alessandro Aronadio: trama, cast e recensione del film in uscita oggi nelle sale

    Festa del Cinema di Roma 2025, Per te dí Alessandro Aronadio: trama, cast e recensione del film in uscita oggi nelle sale

  • Alice nella città 2025, Good Boy: trama, curiosità d recensione del film d’apertura

    Alice nella città 2025, Good Boy: trama, curiosità d recensione del film d’apertura

  • Festa del Cinema di Roma 2025, La vita va così: trama e recensione del film d'apertura di Riccardo Milani

    Festa del Cinema di Roma 2025, La vita va così: trama e recensione del film d'apertura di Riccardo Milani

  • La Festa del Cinema di Roma 2025 apre con Riccardo Milani: al via oggi la ventesima edizione

    La Festa del Cinema di Roma 2025 apre con Riccardo Milani: al via oggi la ventesima edizione

  • 20 anni di Festa del Cinema di Roma: un Festival italiano dalla parte del pubblico

    20 anni di Festa del Cinema di Roma: un Festival italiano dalla parte del pubblico

  • Cinema, incassi in flessione nel weekend del 9-12 ottobre: male Tron: Ares, tiene solo Paul Thomas Anderson

    Cinema, incassi in flessione nel weekend del 9-12 ottobre: male Tron: Ares, tiene solo Paul Thomas Anderson

  • Springsteen – Liberami dal nulla: la semplicità come forma di verità

    Springsteen – Liberami dal nulla: la semplicità come forma di verità

  • Tron: Ares, trama e recensione del film Disney in uscita oggi nelle sale italiane

    Tron: Ares, trama e recensione del film Disney in uscita oggi nelle sale italiane

  • Timothée Chalamet infiamma il New York Film Festival con Marty Supreme

    Timothée Chalamet infiamma il New York Film Festival con Marty Supreme

  • Ema Stokholma apre e chiude i 20 anni della Festa del Cinema di Roma 2025

    Ema Stokholma apre e chiude i 20 anni della Festa del Cinema di Roma 2025

Oscar 2026: I 24 film italiani in corsa per rappresentare l’Italia nella categoria del miglior film internazionale

Oscar 2026: I 24 film italiani in corsa per rappresentare l’Italia nella categoria del miglior film internazionale

Un’assenza significativa in questa lista è quella di La grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino

Addio a Claudia Cardinale. Una delle ultime vere icone del cinema

Addio a Claudia Cardinale. Una delle ultime vere icone del cinema

Celebrata dalla stampa mondiale come "la donna più bella del mondo" ha lavorato con i più grandi registi italiani del suo tempo, da Visconti a Fellini, da Monicelli a Leone

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson: trama, cast e recensione del film in uscita oggi nelle sale

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson: trama, cast e recensione del film in uscita oggi nelle sale

Un’opera sfrontata e caotica, acuta e implacabile, passionale e vibrante. Uno dei vertici più alti della stagione cinematografica