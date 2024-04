Festa grande per i tifosi dell'Inter in piazza Duomo a Milano

Sotto alla madonnina del Duomo Milano festeggia la seconda stella dell’Inter che sbanca San Siro, si porta a casa il derby e conquista il suo ventesimo campionato. Festa grande in centro e per tutta la città, con le bandiere sventolanti dalle auto che impazzano con i clacson, con buona pace dei tifosi del Milan già andati a dormire. Sul finire della partita pochi tifosi in giro, alcuni si riparano dal freddo in galleria seguendo gli ultimi minuti dal cellulare. Dopo il fischio finale arrivato dopo un recupero infinito esplode la festa e la piazza si riempie in pochi minuti. Piove, fa freddo, ma non importa: l’Inter è campione d’Italia.







La festa

Piazza del Duomo è piena come accade solo per le grandi occasioni. E quella di questa sera lo è senz’altro. Pochi minuti dopo la fine della partita i primi arrivi, poi non si cammina più: tifosi che arrivano da ogni angolo della piazza, che escono dalla metro, che sbucano da ogni via del centro di Milano per festeggiare insieme davanti alla facciata del Duomo e sotto alla madonnina che, come grida qualcuno, almeno per questa sera non è d’oro ma nera e azzurra. E la festa, man mano che ci si allontana dal centro, continua in tutta la città.





Il colore

Emozione grande per tutti, per i giovani e per chi lo è meno, per i più casinisti e per i più tranquilli che comunque hanno voluto esserci. Qualcuno ha dei fumogeni, molti hanno delle bandiere, tutti hanno una sciarpa, più utile del solito vista la temperatura della serata. La pioggia infatti ha dato fastidio ai giocatori in campo a San Siro ma anche ai tifosi in piazza. Ha dato loro fastidio, certo, ma non li ha fermati. Tantomeno li ha zittiti: i cori sono diversi, uno su tutti però ritorna in continuazione: “Quella gente che ama soltanto te, per tutti quei chilometri che ho fatto per te, Internazionale devi vincere”. E poi i fuochi d'artificio per distogliere anche l'attenzione dai fumogeni, che, ironia della sorte, coloravano il cielo di rosso e di nero, i due colori che questa sera, in piazza Duomo, nessuno vuole vedere insieme.