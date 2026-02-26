Festival di Sanremo: al via la terza serata. Segui tutti gli aggiornamenti

Francesco Fredella

26 febbraio 2026, ore 20:40

Altri quindici cantanti in gara. Attesi sul palco Eros Ramazzotti e Alicia Keys

IN AGGIORNAMENTO

Siamo giunti alla terza serata di Sanremo. Stasera conosceremo il vincitore delle Nuove proposte. In questo modo Carlo Conti apre il Festival. Nicolò Filippucci e Angelica Bove in finale, la sfida è aperta. 

CHI E' ANGELICA BOVE

Angelica Bove, romana classe 2003, inizia a muovere i primi passi nella musica su TikTok, esibendosi in varie cover. Decide poi di partecipare a X Factor 2023. A Sanremo porta Mattone: “La dedico ai miei fratelli, alle mie cicatrici e a tutte le persone che hanno pensato, anche solo per un attimo, di non riuscire più a lottare. Il dolore non è mai più grande della bellezza di vivere ma soprattutto il dolore non è una battaglia: è un’occasione per celebrare la vita oltre ogni cosa, perché ne vale la pena, sempre". Il 30 gennaio è uscito il suo album TANA.

CHI E' NICOLO' FILIPPUCCI

Nicolò Filippucci (Castiglione del Lago, 2006) canta Laguna sul palco del Teatro Ariston. Inizia a cantare da bambino, poi volando anche a New York, nel 2023, per la finale del NYCanta, dove arriva secondo. Si è fatto conoscere con la partecipazione alla ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra le sue canzoni più popolari troviamo Un’ora di follia e Cuore bucato.

