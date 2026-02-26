Sanremo 2026, Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte

Photo Credit: Ansa / Ettore Ferrari

Redazione Web

26 febbraio 2026, ore 21:19

Il cantautore conquista la prima posizione con il suo brano autobiografico, intitolato Laguna

Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna. "E' un sogno, non ho parole" ha detto il giovane cantautore, 19 anni. Il verdetto è stato decretato dal voto combinato delle tre giurie, sala stampa Tv e web, radio e il televoto del pubblico da casa. 


LE EMOZIONI RACCONTATE SU RTL 102.5

Questa mattina Filippucci aveva raccontato tutta la sua emozione in diretta su RTL 102.5, spiegando di sentire sulla sua pelle tutta l'importanza del palco dell'Ariston. Sensazioni fortissime. Poi la riflessione sul suo brano, Laguna, un pezzo autobiografico, su una storia d'amore che si chiude. Canzone che è riuscita a fare centro nel cuore delle persone.


PER BOVE PREMIO DI SALA STAMPA E DELLA CRITICA

Filippucci ha avuto così la meglio su Angelica Bove, in gara con Mattone. Ma anche la cantautrice ha avuto le sue soddisfazioni. A lei sono andati il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. 


L'AUGURIO DI LAURA PAUSINI

A Bove e Filippucci sono andati i complimenti del direttore artistico Carlo Conti, di Gianluca Gazzoli, che li ha accompagnati in tutta la lunga maratona fino a questa sera. Ma ancora più importante è stato l'abbraccio di Laura Pausini, che ha voluto portarli nel punto esatto del palco in cui Pippo Baudo porto lei quando vinse con La Solitudine, nel 1993: "Vi voglio vedere in giro per il mondo con la nostra musica italiana", è l'augurio dell'artista. 

