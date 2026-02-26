Sanremo 2026, Niccolò Filippucci su RTL 102,5 racconta l'attesa per la finale della categorie Nuove Proposte

Continua a ritmo serrato la settimana del Festival di Sanremo, e tra prove, conferenze e grandi emozioni sul palco del Teatro Ariston, i protagonisti della kermesse fanno tappa anche nel nostro Radio Truck, parcheggiato nel cuore di Sanremo.

Artisti, ospiti e addetti ai lavori si alternano ai nostri microfoni per raccontare retroscena, aspettative e stati d’animo, trasformando ogni incontro in un frammento vivo di questo Festival.

NICCOLO' FILIPPUCCI E IL SUO BRANO AUTOBIOGRAFICO

Poco fa è stato il turno di Niccolò Filippucci, che ieri ha superato il turno insieme ad Angelica Bove nella categoria “Nuove Proposte” e questa sera affronterà la finale sul palco del Teatro Ariston.

Intervenuto ai microfoni di RTL 102.5, il giovane cantante ha raccontato le emozioni vissute: «Parecchie farfalle nello stomaco, ero molto emozionato. Era la prima volta all’Ariston. L’importanza di quel palco la senti e ci tieni a fare bene; anche l’orchestra mi ha aiutato e sono soddisfatto».

Filippucci ha poi confidato quanto siano intensi i momenti che precedono l’esibizione: «I pensieri pre-palco sono quelli che mi “uccidono”. Nella testa si alternano pensieri bui dovuti all’ansia e un entusiasmo fortissimo».

Il pezzo è autobiografico: «Racconta di una storia che si conclude e di tutti i pensieri che affiorano quando un amore finisce. Mi piace immaginare di cadere in una valanga di pensieri, un viaggio dentro i miei ricordi».







