Sanremo 2026, Niccolò Filippucci su RTL 102,5 racconta l'attesa per la finale della categorie Nuove Proposte

Sanremo 2026, Niccolò Filippucci su RTL 102,5 racconta l'attesa per la finale della categorie Nuove Proposte

Sanremo 2026, Niccolò Filippucci su RTL 102,5 racconta l'attesa per la finale della categorie Nuove Proposte

Mario Vai

26 febbraio 2026, ore 14:19 , agg. alle 14:34

"Parecchie farfalle nello stomaco, ero molto emozionato. Era la prima volta all’Ariston." ha affermato

Continua a ritmo serrato la settimana del Festival di Sanremo, e tra prove, conferenze e grandi emozioni sul palco del Teatro Ariston, i protagonisti della kermesse fanno tappa anche nel nostro Radio Truck, parcheggiato nel cuore di Sanremo.

Artisti, ospiti e addetti ai lavori si alternano ai nostri microfoni per raccontare retroscena, aspettative e stati d’animo, trasformando ogni incontro in un frammento vivo di questo Festival.

NICCOLO' FILIPPUCCI E IL SUO BRANO AUTOBIOGRAFICO

Poco fa è stato il turno di Niccolò Filippucci, che ieri ha superato il turno insieme ad Angelica Bove nella categoria “Nuove Proposte” e questa sera affronterà la finale sul palco del Teatro Ariston.

Intervenuto ai microfoni di RTL 102.5, il giovane cantante ha raccontato le emozioni vissute: «Parecchie farfalle nello stomaco, ero molto emozionato. Era la prima volta all’Ariston. L’importanza di quel palco la senti e ci tieni a fare bene; anche l’orchestra mi ha aiutato e sono soddisfatto».

Filippucci ha poi confidato quanto siano intensi i momenti che precedono l’esibizione: «I pensieri pre-palco sono quelli che mi “uccidono”. Nella testa si alternano pensieri bui dovuti all’ansia e un entusiasmo fortissimo».

Il pezzo è autobiografico: «Racconta di una storia che si conclude e di tutti i pensieri che affiorano quando un amore finisce. Mi piace immaginare di cadere in una valanga di pensieri, un viaggio dentro i miei ricordi».



Argomenti

Niccolò Filippucci
Nuove Proposte
RadioShow
Sanremo2026

Gli ultimi articoli di Mario Vai

Mostra tutti
Serena Brancale a RTL 102.5: “Qui con me è una canzone che richiede coraggio, ho voluto mettere in evidenza un’altra parte di me”

Serena Brancale a RTL 102.5: “Qui con me è una canzone che richiede coraggio, ho voluto mettere in evidenza un’altra parte di me”

L’artista è in gara al Festival di Sanremo con “Qui con me”

Sanremo 2026: Mara Sattei racconta a RTL 102.5 la prima serata al Festival

Sanremo 2026: Mara Sattei racconta a RTL 102.5 la prima serata al Festival

Direttamente dal radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo, l’artista ha raccontato l’esibizione sul palco dell’Ariston

Maria Antonietta & Colombre debuttano a Sanremo con “La felicità e basta”: il testo e il significato del brano in gara a Festival

Maria Antonietta & Colombre debuttano a Sanremo con “La felicità e basta”: il testo e il significato del brano in gara a Festival

Il duo presenta al festival un brano che parla del diritto di essere felici