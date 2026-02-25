Angelica Bove nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano “Mattone”

Angelica Bove arriva nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano

Angelica Bove arriva nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano Photo Credit: Ansa / MASSIMO BARSOUM

Redazione Web

25 febbraio 2026, ore 20:40

Una canzone autobiografica che mette al centro il lutto, il dolore e la forza di rinascere

Un testo fortemente autobiografico, che mette al centro dolore e rinascita. È quello di Mattone, la canzone con cui Angelica Bove arriva al Festival di Sanremo 2026. La cantante romana, classe 2003, tra i protagonisti di X Factor 2023, gareggerà nella categoria Nuove proposte, dopo essere stata tra i vincitori di Sanremo Giovani. 


DI COSA PARLA LA CANZONE DI ANGELICA BOVE?

Una melodia dolce, che avvolge la voce calda di Angelica Bove, per raccontare emozioni fortissime, vissute in prima persona. Il lutto, la sofferenza e la ricostruzione di sé. "Tre anni fa c'è stato un momento in cui stava per diventare troppo facile scegliere di non combattere più e dare la colpa al peso insopportabile di una tragedia più grande di me, per giustificare quella scelta" ha spiegato la cantante sui social. "Poi ho guardato le stesse ferite negli occhi dei miei fratelli e, sperando che trovassero loro la forza di affrontare quel dolore, ho capito che dovevo darmi la possibilità di farlo anch'io". Così è nata Mattone, grazie alla collaborazione con Federico Nardelli e Matteo Alieno. 


IL TESTO DI MATTONE

Dicono che per amare serve stare bene

da soli

di non accontentarsi pur di rimanere insieme

da fuori noi ci somigliamo come i cani coi padroni

ma non ci capiamo come figli e genitori

mi prendo un altro po’

troppe informazioni

che mi confondo

Quanta pioggia ancora cadrà per un po’ di pace

in queste giornate

so che prima o poi passerà

lo ha detto il dottore che mi devo abituare

a stare male in modo normale

come tutte le altre persone

a stare male in modo normale

come tutti gli altri

e ritornare a vivere

Dicono che per odiare serve litigare

servono parole dette bene

io che mi ritrovo sempre a dire cattiverie

fino a tre non riesco mai a contare

perdo la pazienza come perdo le occasioni

sono treni così, lontani

aspetto ancora un po’

troppe direzioni

possibili

Quanta pioggia ancora cadrà per un po’ di pace

in queste giornate

so che prima o poi passerà

lo ha detto il dottore che mi devo abituare

a stare male in modo normale

come tutte le altre persone

a stare male in modo normale

come tutti gli altri

e ritornare a vivere

Dicono che porto un peso

che per me è un mattone

ma un mattone serve a costruire.

Argomenti

Angelica Bove
Festival di Sanremo
Mattoni
Nuove Proposte
Radioshow
Sanremo 2026

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
Sanremo 2026: Elettra Lamborghini, in gara con il brano “Voilà”, racconta a RTL 102.5 la prima serata del Festival

Sanremo 2026: Elettra Lamborghini, in gara con il brano “Voilà”, racconta a RTL 102.5 la prima serata del Festival

La cantante ha rivelato in diretta radiofonica le sue emozioni e sensazioni dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston di ieri sera

Bambole di Pezza a Sanremo 2026 con “Resta con me”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Bambole di Pezza a Sanremo 2026 con “Resta con me”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Tra le firme del pezzo dalle sonorità pop rock figura anche anche quella di Nesli

Eddie Brock a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Eddie Brock a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Il cantante presenta al Festival di Sanremo 2026 una ballad intensa e gridata