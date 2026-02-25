Angelica Bove arriva nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano

Un testo fortemente autobiografico, che mette al centro dolore e rinascita. È quello di Mattone, la canzone con cui Angelica Bove arriva al Festival di Sanremo 2026. La cantante romana, classe 2003, tra i protagonisti di X Factor 2023, gareggerà nella categoria Nuove proposte, dopo essere stata tra i vincitori di Sanremo Giovani.





DI COSA PARLA LA CANZONE DI ANGELICA BOVE?

Una melodia dolce, che avvolge la voce calda di Angelica Bove, per raccontare emozioni fortissime, vissute in prima persona. Il lutto, la sofferenza e la ricostruzione di sé." ha spiegato la cantante sui social.Così è natagrazie alla collaborazione con Federico Nardelli e Matteo Alieno.





IL TESTO DI MATTONE

Dicono che per amare serve stare bene

da soli

di non accontentarsi pur di rimanere insieme

da fuori noi ci somigliamo come i cani coi padroni

ma non ci capiamo come figli e genitori

mi prendo un altro po’

troppe informazioni

che mi confondo

Quanta pioggia ancora cadrà per un po’ di pace

in queste giornate

so che prima o poi passerà

lo ha detto il dottore che mi devo abituare

a stare male in modo normale

come tutte le altre persone

a stare male in modo normale

come tutti gli altri

e ritornare a vivere

Dicono che per odiare serve litigare

servono parole dette bene

io che mi ritrovo sempre a dire cattiverie

fino a tre non riesco mai a contare

perdo la pazienza come perdo le occasioni

sono treni così, lontani

aspetto ancora un po’

troppe direzioni

possibili

Quanta pioggia ancora cadrà per un po’ di pace

in queste giornate

so che prima o poi passerà

lo ha detto il dottore che mi devo abituare

a stare male in modo normale

come tutte le altre persone

a stare male in modo normale

come tutti gli altri

e ritornare a vivere

Dicono che porto un peso

che per me è un mattone

ma un mattone serve a costruire.