Festival di Sanremo: tra una settimana la prima puntata. Tutte le curiosità sull'edizione 2026
17 febbraio 2026, ore 13:30
Trenta artisti in gara, super ospiti e tanto fermento. Parte il conto alla rovescia per la prima puntata
Martedì prossimo la prima puntata. Tutto è pronto, o quasi a Sanremo. Il Festival, condotto e diretto da Carlo Conti, in programma dal 24 al 28 febbraio, riaccende i riflettori sulla settimana della musica. Attesa. Sognata. Temuta da molti artisti che si ritrovano sul placo dell'Ariston sotto gli occhi attenti di milioni e milioni di italiani.
Nuovi o veterani della kermesse canora, come Patty Pravo e Francesco Renga. Sono all'undicesima presenza in gara: Patty Pravo ha debuttato nel 1970 con “La spada nel cuore”, Renga nel 1991 come cantante dei Timoria. Ma sul palco dell'Ariston tornano anche Marco Masini, Arisa, Ermal Meta e Malika Ayane. Unidici dei trenta artisti arrivano al Festival per la prima volta: Tredici Pietro, Bambole di Pezza, Sayf, Nayt, Samurai Jay, Eddie Brock e Colombre (Maria Antonietta, Luchè e Chiello e Tommaso Paradiso sono saliti sul palco dell'Ariston in occasione della serata delle Cover).
CHI L'HA GIA' VINTO SANREMO IN PASSATO?
Francesco Renga, Ermal Meta, Marco Masini e Arisa hanno già vinto in passato il Festival. E anche Leo Gassmann nella categorie Nuove proposte nel 2020, in passato Masini nel 1990 in quella che si chiamava sezione “Novità” e Arisa nel 2009.
PRIMA SERATA, I CONDUTTORI
Attesi per la prima puntata, in diretta dal teatro Ariston di Sanremo il 24 febbraio, Laura Pausini e Can Yaman. "Fino a febbraio dello scorso anno non avrei accettato", ha spiegato Laura Pausini. "Poi Carlo Conti mi ha chiamata, ci siamo incontrati e la sua calma mi ha colpita. Sono una persona emotiva e ho bisogno di avere al fianco qualcuno tranquillo, che non aumenti la mia adrenalina".
SECONDA E TERZA SERATA
Nel corso della seconda serata sul palco dell'Ariston con Carlo Conti e Laura Pausini ci saranno Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Attesissimo anche Tiziano Ferro - che torna al Festival dopo 6 anni. Terza serata, giovedì 26 febbraio: arriva anche Irina Shayk. Poi due super ospiti, Alicia Keys e Eros Ramazzotti.
QUARTA SERATA
Venerdì 27 febbraio, quarta serata (quella delle cover) con Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà Nino Frassica. Per lui si tratta di un grande ritorno all'Ariston
SERATA FINALE: SUPER OSPITE BOCELLI
Sabato 28 febbraio la finalissima di Sanremo. Carlo Conti e Laura Pausini - che ha raccontato di aver sentito al telefono Pippo Baudo mesi fa quando è arrivata la proposta di condurre il Festival ("Ma ci stai ancora pensando? Sono anni che te lo ripeto, devi provare, sei pronta", ha detto Baudo - scomparso ad agosto scorso - alla Pausini). Super ospite della finalissima: Andrea Bocelli, che iniziò tanti anni fa la sua carriera proprio a Sanremo.