Festival di Sanremo: tra una settimana la prima puntata. Tutte le curiosità sull'edizione 2026

Martedì prossimo la prima puntata. Tutto è pronto, o quasi a Sanremo. Il Festival, condotto e diretto da Carlo Conti, in programma dal 24 al 28 febbraio, riaccende i riflettori sulla settimana della musica. Attesa. Sognata. Temuta da molti artisti che si ritrovano sul placo dell'Ariston sotto gli occhi attenti di milioni e milioni di italiani.

Nuovi o veterani della kermesse canora, come Patty Pravo e Francesco Renga. Sono all'undicesima presenza in gara: Patty Pravo ha debuttato nel 1970 con “La spada nel cuore”, Renga nel 1991 come cantante dei Timoria. Ma sul palco dell'Ariston tornano anche Marco Masini, Arisa, Ermal Meta e Malika Ayane. Unidici dei trenta artisti arrivano al Festival per la prima volta: Tredici Pietro, Bambole di Pezza, Sayf, Nayt, Samurai Jay, Eddie Brock e Colombre (Maria Antonietta, Luchè e Chiello e Tommaso Paradiso sono saliti sul palco dell'Ariston in occasione della serata delle Cover).

CHI L'HA GIA' VINTO SANREMO IN PASSATO?

Francesco Renga, Ermal Meta, Marco Masini e Arisa hanno già vinto in passato il Festival. E anche Leo Gassmann nella categorie Nuove proposte nel 2020, in passato Masini nel 1990 in quella che si chiamava sezione “Novità” e Arisa nel 2009.

PRIMA SERATA, I CONDUTTORI

Attesi per la prima puntata, in diretta dal teatro Ariston di Sanremo il 24 febbraio, Laura Pausini e Can Yaman. "Fino a febbraio dello scorso anno non avrei accettato", ha spiegato Laura Pausini. "Poi Carlo Conti mi ha chiamata, ci siamo incontrati e la sua calma mi ha colpita. Sono una persona emotiva e ho bisogno di avere al fianco qualcuno tranquillo, che non aumenti la mia adrenalina".

SECONDA E TERZA SERATA

Nel corso della seconda serata sul palco dell'Ariston con Carlo Conti e Laura Pausini ci saranno Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Attesissimo anche Tiziano Ferro - che torna al Festival dopo 6 anni. Terza serata, giovedì 26 febbraio: arriva anche Irina Shayk. Poi due super ospiti, Alicia Keys e Eros Ramazzotti.

QUARTA SERATA

Venerdì 27 febbraio, quarta serata (quella delle cover) con Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà Nino Frassica. Per lui si tratta di un grande ritorno all'Ariston

SERATA FINALE: SUPER OSPITE BOCELLI

Sabato 28 febbraio la finalissima di Sanremo. Carlo Conti e Laura Pausini - che ha raccontato di aver sentito al telefono Pippo Baudo mesi fa quando è arrivata la proposta di condurre il Festival ("Ma ci stai ancora pensando? Sono anni che te lo ripeto, devi provare, sei pronta", ha detto Baudo - scomparso ad agosto scorso - alla Pausini). Super ospite della finalissima: Andrea Bocelli, che iniziò tanti anni fa la sua carriera proprio a Sanremo.

GLI ARTISTI IN GARA A SANREMO 2026

Arisa - "Magica favola"

Bambole di Pezza - "Resta con me"

Chiello - "Ti penso sempre"

Dargen D'Amico - "Ai ai"

Ditonellapiaga - "Che fastidio!"

Eddie Brock - "Avvoltoi"

Elettra Lamborghini - "Voilà"

Enrico Nigiotti - "Ogni volta che non so volare"

Ermal Meta - "Stella stellina"

Fedez & Masini - "Male necessario"

Francesco Renga - "Il meglio di me"

Fulminacci - "Stupida sfortuna"

J-Ax - "Italia starter pack"

LDA & Aka 7even - "Poesie clandestine"

Leo Gassmann - "Naturale"

Levante - "Sei tu"

Luchè - "Labirinto"

Malika Ayane - "Animali notturni"

Mara Sattei - "Le cose che non sai di me"

Maria Antonietta & Colombre - "La felicità e basta"

Michele Bravi - "Prima o poi"

Nayt - "Prima che"

Patty Pravo - "Opera"

Raf - "Ora e per sempre"

Sal Da Vinci - "Per sempre sì"

Samurai Jay - "Ossessione"

Sayf - "Tu mi piaci tanto"

Serena Brancale - "Qui con me"

Tommaso Paradiso - "I romantici"

Tredici Pietro - "Uomo che cade"





Ecco le quattro Nuove Proposte in gara.

Angelica Bove – Mattone

Blind, El Ma e Soniko – Nei miei DM

Mazzariello – Manifestazione d’amore

Nicolò Filippucci – Laguna

CLASSIFICA RADIOSHOW 2026

Anche quest'anno RTL 102.5 e Radio Zeta rinnovano la collaborazione con EarOne, società italiana specializzata in classifiche e rilevazioni airplay in tempo reale, per la realizzazione della speciale CLASSIFICA RADIOSHOW 2026, che premierà i protagonisti radiofonici del Festival di Sanremo 2026.





Gli ascoltatori di RTL 102.5 e Radio Zeta potranno esprimere la propria preferenza sulle canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026, sia della sezione CAMPIONI che della sezione NUOVE PROPOSTE, a partire da martedì 24 febbraio, all'apertura della manifestazione.





Le votazioni saranno registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play. I risultati si baseranno sulle preferenze espresse dagli ascoltatori, ponderate con i dati di airplay stilati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti del panorama radiofonico, comprese radio nazionali, regionali e locali. Il vincitore della CLASSIFICA RADIOSHOW 2026 – categoria Campioni sarà annunciato in diretta su RTL 102.5 durante il programma "Power Hits Parade", domenica 1° marzo dalle 13:00 alle 15:00; quello della categoria Nuove Proposte, invece, sarà annunciato in diretta su Radio Zeta durante il programma "Collettivo Zeta", venerdì 27 febbraio dalle 15:00 alle 17:00.