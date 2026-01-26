A tutto volume: abbiamo ascoltato le canzoni in gara al Festival di Sanremo. Ecco cosa c'è da sapere

"Lo scorso anno é stato molto fortunato. Ora pensiamo alla musica che ascolteremo". Carlo Conti fa ascoltare ai giornalisti, tra Roma e Milano, i brani di Sanremo. L'ascolto in esclusiva é un momento molto importante perché la sala stampa ha modo di valutare, a tutto volume, i brani in gara al Festival.

PROVE A PORTE CHIUSE

Prove blindate, nessuno può entrare: c'é massima attenzione affinché nemmeno una nota esca fuori dall'Ariston. Carlo Conti, direttore artistico, condurrà il Festival con Laura Pausini. Sulla nave, al largo di Sanremo, ci sarà Max Pezzali. Ma non mancano, invece, tanti altri ospiti che verranno annunciati nelle prossime settimane.

«Ci sono ritmi latini, hip hop, rock, country. La scelta è la cosa più difficile per un direttore artistico, è come andare al mercato per comporre un bouquet di fiori il più variegato possibile, speriamo che questo sia bello colorato e possa piacere alle tante sfaccettature del pubblico», dice Carlo Conti - che dal 24 al 28 febbraio sarà impegnato con la conduzione del Festival di Sanremo.

COME FUNZIONA L'ASCOLTO DEI BRANI?

Si tratta di un momento molto delicato per i giornalisti, che saranno presenti nella Sala stampa di Sanremo. I trenta brani in gara, vengono ascoltati in due blocchi composti da 15 brani, in contemporanea tra Roma e Milano (dove sono presenti Carlo Conti e Nicola Savino, che conduce il Dopo Festival). "Sono arrivato un po' più tardi perché conduco il dopo festival", scherza Savino.

Insomma, uno dopo l'altro, i brani vengono ascoltati e nessun giornalista può pubblicare estratti musicali. Sono vietate le registrazioni. I giornalisti, infatti, firmano un patto di riservatezza con la Rai. Poi, a metà mattinata, arriva il confronto durante la pausa caffè: i componenti della sala stampa parlano dopo aver ascoltato le canzoni e si scambiano le prime opinioni.

TUTTI GLI ARTISTI IN GARA A SANREMO 2026

Arisa - "Magica favola"

Bambole di Pezza - "Resta con me"

Chiello - "Ti penso sempre"

Dargen D'Amico - "Ai ai"

Ditonellapiaga - "Che fastidio!"

Eddie Brock - "Avvoltoi"

Elettra Lamborghini - "Voilà"

Enrico Nigiotti - "Ogni volta che non so volare"

Ermal Meta - "Stella stellina"

Fedez & Masini - "Male necessario"

Francesco Renga - "Il meglio di me"

Fulminacci - "Stupida sfortuna"

J-Ax - "Italia starter pack"

LDA & Aka 7even - "Poesie clandestine"

Leo Gassmann - "Naturale"

Levante - "Sei tu"

Luchè - "Labirinto"

Malika Ayane - "Animali notturni"

Mara Sattei - "Le cose che non sai di me"

Maria Antonietta & Colombre - "La felicità e basta"

Michele Bravi - "Prima o poi"

Nayt - "Prima che"

Patty Pravo - "Opera"

Raf - "Ora e per sempre"

Sal Da Vinci - "Per sempre sì"

Samurai Jay - "Ossessione"

Sayf - "Tu mi piaci tanto"

Serena Brancale - "Qui con me"

Tommaso Paradiso - "I romantici"

Tredici Pietro - "Uomo che cade"

IL FESTIVAL 2027, COSA DICE IL CONDUTTORE

E il prossimo Festival chi lo condurrà? Presto per dirlo, ma si sono già aperti i giochi. Nel podcast Pezzi, con Giordano, Dondoni e Laffranchi, Conti ha parlato senza freni:

«Sanremo senza big? Ho lavorato per chi ci sarà nel 2027, spero conduca uno più giovane e bello. Ci sarà più varietà musicale rispetto all’anno scorso: un tocco di rock, del country, il rap puro, suoni e ritmi latini, il pop, il brano classico ma senza ritornello…

La direzione artistica è la parte più entusiasmante del lavoro. Per me il festival è finito quando ho annunciato i nomi al Tg1. Il resto è un prodotto televisivo che rientra nel mio lavoro normale».

IL PUNTO SUGLI OSPITI A SANREMO

Conti risponde alle domande dei giornalisti e parla anche degli ospiti, uno dei capitoli più caldi in attesa del Festival.

"Sulla programmazione delle serate e sui super ospiti siamo ancora in alto mare. Alcune notizie le apprendo da voi giornalisti".

Si parla di Madonna, ipotesi abbastanza remota e che fa sognare tutti. Il conduttore precisa: "Fino all'ultimo io spero. La speranza è l'ultima a morire".

Più certezze, invece, sul fronte della serata delle cover. Conti promette che l'elenco completo dei duetti e dei brani scelti sarà comunicato "il prima possibile", con l'obiettivo di definire il tutto "entro la settimana".



